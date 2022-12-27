"Гвардіола геніальний. Він просто хоче вигравати все. Це менталітет, навіть не знаю, як це пояснити. Коли ти втратив очки, то маєш бути засмучений. Така ментальність, такий його дух переможця.

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Гвардіола і Артета? Коли я прийшов до Ман Сіті, то з першого дня зрозумів, що Артета буде чудовим тренером, це точно. Він був готовий, кожна його порада була важливою. Мікель має такий великий потенціал, що важко назвати якісь межі. Він дивиться на футбол практично так само, як і Пеп", – MEN наводить репліки українця з проекту Amazon Prime Sport.

Нагадаємо, Артета був асистентом Гвардіоли у Ман Сіті, а минулого літа запросив Зінченка у свій Арсенал.

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