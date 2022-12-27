Олександр Зінченко у 17-му турі АПЛ став учасником чергової перемоги Арсенала над Вест Хемом (3:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Арсенал відновлював сезон домашнім поєдинком проти Вест Хема. Протягом трьох років "молотобійці" не знали перемог над "канонірами", а на "Емірейтс" вони не виграли жодного матчу з 2015-го. Взагалі, "гармаші" в АПЛ частіше брали гору тільки над Евертоном, а "хаммерс" найбільшу кількість матчів програли саме цьому клубу. Нині всі очікували на продовження цієї історії, адже підопічні Мікеля Артети лідирували в таблиці, в той час як команда Девіда Мойєса йшла в одному очку від зони вильоту.

Олександр Зінченко у основу не потрапив, поступившись місцем Тірні. Травмованого Жезуса в центрі нападу прогнозовано замінив Нкетія, а інших несподіванок у складі "гармашів" не було. Можливо, скоро в описі заявки Арсенала на матч скоро доведеться говорити і про Мудрика – за інформацією інсайдерів, Михайло ось-ось стане черговим українським легіонером у Лондоні.

Господарі здорово розпочали зустріч, забивши вже на 5-й хвилині після комбінації Едегора, Сака й Нкетії. Едді пробивав з меж штрафного після скидки п'яткою від Букайо, однак взяття воріт не зарахували через офсайд. На 13-й щільний удар у лівий нижній кут з периметра карного майданчика завдав Джака (Фабіанскі парирував), а на 17-й гостей врятував уже Кресвелл – він в останню мить випередив Сака, не давши йому замкнути простріл Вайта.

Ще одну нагоду відкрити рахунок "каноніри" змарнували на 23-й хвилині, коли Парті виконав м'який навіс на правий край штрафного. Сака скинув його під удар Едегору з близької відстані, але Фабіанскі парирував. Словом, все йшло до гола Арсенала, однак вже на 25-й хвилині вболівальники на "Емірейтс" схопилися за голову – Боуен влетів у карний майданчик і впав після підкату від Саліби. Майкл Олівер без вагань призначив пенальті, який впевнено реалізував Бенрама. 0:1!

В другій половині першого тайму характер гри не змінювався. Арсенал активно катав м'яч на чужій половині, Вест Хем намагався втекти у контратаку, але моментів не виникало. Деякий час команди працювали на рівних, але ближче до перерви господарі почали притискати суперника – і це вилилось у пенальті! Його призначили після удару Едегора у лікоть Доусону, однак перегляд відеоповтору розчарував "канонірів". Виявилось, що Крейг відбив м'яч головою, тож рішення про 11-метровий скасували.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Вест Хема в рахунку, хоча по грі краще виглядав Арсенал. Підопічні Мікеля Артети володіли м'ячем 72% часу й створили декілька класних моментів, а особливо виділялася зв'язка Едегора й Сака. Не вистачало лишень агресії при роботі без м'яча, та і лівий фланг атаки залишався непомітним.

Тим не менш, Зінченка на другий тайм не випустили. Тренери взагалі не зробили замін у роздягальні, однак Арсенал позначив своє домінування одразу із свистком про поновлення гри. Всього за дві хвилини після старту господарі мали зрівнювати рахунок внаслідок вривання Едегора у штрафний та передачі під удар Парті метрів з 11-ти – Тома стріляв у правий кут, але Фабіанскі врятував Вест Хем!

Зрештою, на 53-й хвилині сталося те, що мало статись. Едегор прийняв м'яч у глибині, протягнув його по чужій третині поля й вирізав фантастичну передачу між лініями прямо в карний майданчик! Сака прийняв її та спокійно переграв голкіпера – 1:1!

Ще за п'ять хвилин Арсенал перегорнув хід зустрічі. Всюдисущий Сака відібрав м'яч у Райса й віддав його Джакі, а Граніт переправив сферу у відкриту зону на лівому фланзі. Туди увірвався Мартінеллі, який влетів у штрафний, хитнув Цоуфала й пробив під ближню стійку – 2:1! "Каноніри" вийшли вперед.

Після цього зміст гри не змінився. Господарі розкатували м'яч на чужій половині, нічого не дозволяючи "молотобійцям". Зрештою, на 69-й хвилині підопічні Мікеля Артети конвертували свою перевагу в заслужений третій гол. Вайт пішов на чужу третину, прийняв пас від Джаки й легко переграв Кресуелла, після чого віддав м'яч Едегору – Мартін у дотик переправив його в штрафний на Нкетію, а той ефектно розвернувся навколо Керера та пробив у дальній кут. 3:1!

Питання щодо переможця по такій грі були зняті, тож Мікель Артета наважився випустити Зінченка. Олександр замінив Тірні на 73-й хвилині й почав працювати в ролі центрхава. На 81-й хвилині його активна залученість до руху м'яча вилилась у небезпечний момент. Сашко вирізав класну передачу на лівий кут воротарського, звідки спробував пробити Мартінеллі – втім, сфера пролетіла паралельно дальній дев'ятці!

Чимось цікавішим українець відзначитись не встиг, та і весь Арсенал наприкінці зустрічі особливого бажання влаштувати розгром не виявив. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу "канонірів" з рахунком 3:1. Команда Мікеля Артети набрала 40 очок, продовживши лідирувати у турнірній таблиці АПЛ. Відрив від Ньюкасла становить сім залікових балів, а від Манчестер Сіті – вісім ("сороки зіграли на один матч більше, "містяни" – на один менше).