"Гвардиола гениален. Он просто хочет выигрывать все. Это менталитет, даже не знаю, как это объяснить. Когда ты потерял очки, то должен быть расстроен. Такая ментальность, таков его дух победителя.

Зинченко встретился с Венгером – эффектное фото украинца с легендой Арсенала

Гвардиола и Артета? Когда я пришел в Ман Сити, то с первого дня понял, что Артета будет отличным тренером, это точно. Он был готов, каждый его совет был важен. У Микеля такой большой потенциал, что трудно назвать какие-то пределы. Он смотрит на футбол практически так же, как и Пеп", – MEN приводит реплики украинца из проекта Amazon Prime Sport.

Напомним, Артета был ассистентом Гвардиолы в Ман Сити, а прошлым летом пригласил Зинченко в свой Арсенал.

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