Зінченко зустрівся з Венгером – ефектне фото українця з легендою Арсенала
Захисник Арсенала Олександр Зінченко після перемоги над Вест Хемом зустрів живу легенду "канонірів".
У підтрибунному приміщенні Зінченко сфотографувався з одним із символів Арсенала – колишнім тренером Арсеном Венгером.
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Українець опублікував світлину в своєму Instagram, підписавши її "Жива легенда". В коментарях же почали жартувати, що на фото дві легенди, або "легенда і Арсен Венгер".
Додамо, що Зінченко вийшов на заміну в поєдинку 17-го туру АПЛ проти Вест Хема на 73 хвилині, допомігши Арсеналу здобути перемогу. Наразі "каноніри" очолюють турнірну таблицю, маючи в активі 40 пунктів.
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