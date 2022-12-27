У підтрибунному приміщенні Зінченко сфотографувався з одним із символів Арсенала – колишнім тренером Арсеном Венгером.

Арсенал впевнено переміг Вест Хем, зміцнивши лідерство в АПЛ – Зінченко міг асистувати, Сака й Едегор влаштували феєрію

Українець опублікував світлину в своєму Instagram, підписавши її "Жива легенда". В коментарях же почали жартувати, що на фото дві легенди, або "легенда і Арсен Венгер".

Додамо, що Зінченко вийшов на заміну в поєдинку 17-го туру АПЛ проти Вест Хема на 73 хвилині, допомігши Арсеналу здобути перемогу. Наразі "каноніри" очолюють турнірну таблицю, маючи в активі 40 пунктів.

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