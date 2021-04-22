Команда Хосепа Гвардіоли розібралася з Астон Віллою у виїзному поєдинку 32-го туру Прем'єр-ліги. "Містяни" пропустили вже на першій хвилині гри, але влучні удари Філа Фодена і Родрі ще до перерви у підсумку схилили шальки терезів на бік Ман Сіті. 1:2 – "блакитні" продовжили ходу по титул, відірвавшись від МЮ на 11 очок (щоправда, зіграли на матч більше). У останніх 5-ти турах чемпіонату підопічним Гвардіоли достатньо набрати 8 пунктів, щоб повернути собі статус найкращої команди Англії.

Астон Вілла – Манчестер Сіті – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі на позиції лівого захисника і відіграв весь поєдинок. Тепер в активі 24-річного українця вже 25 виходів на поле в сезоні 2020/21 (з них 16 – в АПЛ). До повторення особистого рекорду в чемпіонаті (сезон 2019/20) залишилося зіграти 3 матчі, а до найкращого показника за кількістю поєдинків протягом сезону у всіх турнірах Зінченку бракує 4-х ігор. Попри травми, які восени вивели Олександра з ладу на кілька тижнів, він вже повторив особисті показники минулого сезону. Як і тоді, українець вже має 25 поєдинків у всіх змаганнях, але ігрових хвилин у цьому сезоні більше (1908 проти 1746 в сезоні 2019/20).

Від статистичних порталів Зінченко отримав середні бали. Від Sofa Score – 7.0 (найкращий серед захисників та 4-й у команді загалом. Найгіршим прогнозовано став Джон Стоунз – помилка при голі "вілланів" та вилучення). WhoScored оцінили українця в 6.7, що теж є найвищим балом серед оборонців Сіті. 7.5 – таким є бал Зінченка від Football Crtitic.

Українець традиційно став одним із лідерів за кількістю контактів з м'ячем. Продемонстрував високий відсоток виграних єдиноборств – 5 виграних дуелей із 7-ми. Точність передач взагалі вражає – 94 вдалих з 99-ти. Щоправда, абсолютна більшість з них були на ближнього або назад. Єдина спроба дриблінгу теж була вдалою, а от єдиний удар по воротах виявився неточним. Загалом, доволі типовий матч для Зінченка – без блиску, але й без кричущих помилок.

Щоправда, український універсал все ж став одним із винуватців пропущеного м'яча. Джон Макгінн вже на першій хвилині забив якраз з-під Зінченка, але цьому передували невдалі дії Стоунза з Діашем – найнадійнішого дуету центрбеків в АПЛ. Перший не встиг на перехоплення, а другий не зміг заблокувати простріл. Зрештою, ще в першому таймі Сашко взяв участь у гольовій атаці, відгукнувшись на лонболл від Едерсона та скинувши м'яч Фодену, який розігнав наступ "містян" і відзначився гольовим ударом.

Профільний Manchester Evening News був суворим до українця, назвавши його гру блідою. Автор Саймон Байковскі відзначив нерішучість Зінченка в моменті з голом Астон Вілли, а також виокремив епізод у другому таймі, коли захисник ледь не помилився, пропускаючи м'яч неподалік власних воріт. Скромна "п'ятірка" – нижче оцінили тільки Стоунза, який став головним антигероєм. У Sky Sports були не такими критичними – "шістка" від автора Джерарда Бренда, який таким же балом оцінив Едерсона, Діаша, Вокера та Жезуса. Daily Mail поставив "сімку".

90min відзначив дії Зінченка в моменті з голом Філа Фодена. "Чудова робота у білд-апі. Відмінно відкрився і отримав довгий пас від Едерсона, після чого продовжив гольову атаку. Багато пересувався і допомагав у півзахисті", – експрес-висновок про гру українця, який отримав "сімку". Своєчасний ривок Зінченка в моменті з першим голом Ман Сіті дійсно заслуговує уваги.

У City Xtra схвально відгукнулися про гру українця. "Зінченко демонструє, чому Гвардіола настільки довіряє йому. Він зміцнив своє становище блискучими виступами – такими, як сьогодні. З кожним днем він стає все кращим у захисті, але його головна сила полягає у вмінні бачити та контролювати поле. Також покращив свої навіси, що теж кілька разів продемонстрував", – підсумував автор враження від гри Олександра та оцінив його дії у 8.

Фанати у соцмережах теж віддають належне українському футболісту, відзначаючи його вклад у командний успіх. "Зінченко входить у топ-3 наших найстабільніших гравців протягом сезону, але про це воліють не говорити, бо він не є популярним". "Зінченко – відмінний футболіст. Кількість передач, яку він отримує, і те, як він працює під тиском, дещо недооцінюється. Хто б що не казав, але це гравець серйозного рівня", – одні з найпопулярніших коментарів за мотивами протистояння з Астон Віллою. Крім того, фанати відзначають, що українець поступово додає у грі головою – вкрай важливому компоненті для Прем'єр-ліги.

Водночас не обійшлося і без дещиці критики, але компліментів все ж більше. Головним героєм вечора став Філ Фоден, який знову забив важливий м'яч – після двох голів у ворота Борусії Д в ЛЧ молодий англієць відзначився і з "вілланами".

Хоч і без блиску та не без огріхів, але Зінченко допоміг своїй команді виконати головне завдання. До чемпіонства бракує 8-ми очок, але зараз АПЛ відходить для Ман Сіті на другий план. У неділю, 25 квітня, команда Гвардіоли побореться за перший трофей сезону – на Вемблі буде зіграний фінал Кубка ліги проти Тоттенхема. А за кілька днів, 28 числа, Зінченко та Ко поїдуть у Францію на перший півфінал ЛЧ проти ПСЖ. Позаяк Гвардіола регулярно вдається до ротації, то українець точно з'явиться у якомусь із цих поєдинків. Що це буде – дуель проти Неймара і Мбаппе, чи битва за трофей зі "шпорами" без Моурінью? А, може, взагалі обидва матчі? Відповідь знає лише Пеп, але зазначимо, що Зінченко грав у чвертьфіналі Кубка Ліги проти Арсенала та в півфіналі проти МЮ. Натяк?

Астон Вілла – Ман Сіті: Зінченка підставив розхвалений партнер, але українець вибив чудові цифри та започаткував камбек