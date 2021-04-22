Астон Вілла зустрічалась з Манчестер Сіті в рамках 32 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

Господарі шокували "містян" вже на першій хвилині, блискавична атака Вілли завершилась голом.

Манчестер Сіті першим офіційно покинув Європейську Суперлігу

Підопічні Гвардіоли з відповіддю не забарились. Олександр Зінченко прийняв дальнє закидання від Едерсона, українець скинув м'яч партнерам, які розіграли чудову комбінацію, завершивши її голом Фодена. Ще до свистка на перерву гості вже були попереду. У другому таймі рахунок не змінювався.

Перемога закріпила Сіті на вершині АПЛ, Астон Вілла – 11-та.

Манчестер Сіті переграв Астон Віллу – Зінченка підставив розхвалений партнер, але блискучий Фоден все виправив