Команда Хосепа Гвардиолы разобралась с Астон Виллой в выездном поединке 32-го тура Премьер-лиги. "Горожане" пропустили уже на первой минуте игры, но точные удары Фила Фодена и Родри еще до перерыва в итоге склонили чашу весов на сторону Манчестер Сити. 1:2 – "голубые" продолжили поход за титулом, оторвавшись от МЮ на 11 очков (правда, сыграли на матч больше). В последних 5-ти турах чемпионата подопечным Гвардиолы достаточно набрать 8 пунктов, чтобы вернуть себе статус лучшей команды Англии.

Астон Вилла – Манчестер Сити – 1:2 – видео голов и обзор матча

Александр Зинченко вышел в стартовом составе на позиции левого защитника и отыграл весь поединок. Теперь в активе 24-летнего украинца уже 25 выходов на поле в сезоне 2020/21 (из них 16 – в АПЛ). До повторения личного рекорда в чемпионате (сезон 2019/20) осталось сыграть 3 матча, а до лучшего показателя по количеству поединков в течение сезона во всех турнирах Зинченко не хватает 4-х игр. Несмотря на травмы, которые осенью вывели Александра из строя на несколько недель, он уже повторил личные показатели прошлого сезона. Как и тогда, украинец уже имеет 25 поединков во всех соревнованиях, но игровых минут в этом сезоне больше (1908 против 1746 в сезоне 2019/20).

От статистических порталов Зинченко получил средние баллы. От Sofa Score – 7.0 (лучший среди защитников и 4-й в команде в целом. Худшим прогнозируемо стал Джон Стоунз – ошибка при голе "вилланов" и удаление). WhoScored оценили украинца в 6.7, что тоже является самым высоким баллом среди защитников Сити. 7.5 – таков балл Зинченко от Football Crtitic.

Украинец традиционно стал одним из лидеров по количеству контактов с мячом. Продемонстрировал высокий процент выигранных единоборств – 5 выигранных дуэлей из 7-ми. Точность передач вообще поражает – 94 удачных из 99-ти. Правда, абсолютное большинство из них были на ближнего или назад. Единственная попытка дриблинга тоже была удачной, а вот единственный удар по воротам оказался неточным. В общем, довольно типичный матч для Зинченко – без блеска, но и без кричащих ошибок.

Правда, украинский универсал все же стал одним из виновников пропущенного мяча. Джон Макгинн уже на первой минуте забил как раз из-под Зинченко, но этому предшествовали неудачные действия Стоунза с Диашем – самого надежного дуэта центрбеков в АПЛ. Первый не успел на перехват, а второй не смог заблокировать прострел. В конце концов, еще в первом тайме Саша принял участие в голевой атаке, откликнувшись на лонболл от Эдерсона и сбросив мяч Фодену, который разогнал наступление "горожан" и отметился голевым ударом.

Профильный Manchester Evening News был суров к украинцу, назвав его игру бледной. Автор Симон Байковски отметил нерешительность Зинченко в моменте с голом Астон Виллы, а также выделил эпизод во втором тайме, когда защитник едва не ошибся, пропуская мяч неподалеку собственных ворот. Скромная "пятерка" – ниже оценили только Стоунза, который стал главным антигероем. В Sky Sports были не такими критичными – "шестерка" от автора Джерарда Бренда, который таким же баллом оценил Эдерсона, Диаша, Уокера и Жезуса. Daily Mail поставил "семерку".

90min отметил действия Зинченко в моменте с голом Фила Фодена. "Великолепная работа в билд-апе. Отлично открылся и получил длинный пас от Эдерсона, после чего продолжил голевую атаку. Многие передвигался и помогал в полузащите", – экспресс-вывод об игре украинца, который получил "семерку". Своевременный рывок Зинченко в моменте с первым голом Манчестер Сити действительно заслуживает внимания.

В City Xtra одобрительно отозвались об игре украинца. "Зинченко демонстрирует, почему Гвардиола настолько доверяет ему. Он укрепил свое положение блестящими выступлениями – такими, как сегодня. С каждым днем ​​он становится все лучше в защите, но его главная сила заключается в умении видеть и контролировать поле. Также улучшил свои навесы, что тоже несколько раз продемонстрировал", – подытожил автор впечатление от игры Александра и оценил его действия в 8.

Фанаты в соцсетях тоже отдают должное украинскому футболисту, отмечая его вклад в командный успех. "Зинченко входит в топ-3 наших самых игроков в течение сезона, но об этом предпочитают не говорить, потому что он не является популярным". "Зинченко – отличный футболист. Количество передач, которое он получает, и то, как он работает под давлением, несколько недооценивается. Кто бы что ни говорил, но это игрок серьезного уровня", – одни из самых популярных комментариев по мотивам противостояния с Астон Виллой. Кроме того, фанаты отмечают, что украинец постепенно прибавляет в игре головой – крайне важном компоненте для Премьер-лиги.

В то же время не обошлось и без доли критики, но комплиментов все же больше. Главным героем вечера стал Фил Фоден, вновь забивший важный мяч – после двух голов в ворота Боруссии Д в ЛЧ молодой англичанин отличился и с "вилланами".

Хотя и без блеска и не без огрехов, но Зинченко помог своей команде выполнить главную задачу. До чемпионства не хватает 8-ми очков, но сейчас АПЛ отходит для Ман Сити на второй план. В воскресенье, 25 апреля, команда Гвардиолы поборется за первый трофей сезона – на Уэмбли будет сыгран финал Кубка лиги против Тоттенхэма. А через несколько дней, 28 числа, Зинченко и Ко поедут во Францию ​​на первый полуфинал ЛЧ против ПСЖ. Поскольку Гвардиола регулярно прибегает к ротации, то украинец точно появится в каком-то из этих поединков. Что это будет – дуэль против Неймара и Мбаппе, или битва за трофей со "шпорами" без Моуринью? А, может, вообще оба матча? Ответ знает только Пеп, но отметим, что Зинченко играл в четвертьфинале Кубка Лиги против Арсенала и в полуфинале против МЮ. Намек?

Астон Вилла – Ман Сити: Зинченко подставил хваленый партнер, но украинец выбил отличные цифры и положил начало камбэку