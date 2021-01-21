Зінченко "похизувався" чималим синцем – довелося зичити косметику дружини
14:26 - Читать на русском
Захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко зазнав неприємного пошкодження.
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Над оком українця з'явився чималий синець, але Олександр не втратив почуття гумору навіть в такій ситуації.
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"Коли позичив трохи косметики, поки тебе (дружини Влади) немає вдома", – віджартувався Зінченко в Instagram. Пізніше додав: "Де, з ким і що я вчора відзначав?!".
Додамо, що Зінченко замінив Вокера на 28 хвилині і допоміг Манчестер Сіті перемогти Астон Віллу (2:0).
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