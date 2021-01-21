Над оком українця з'явився чималий синець, але Олександр не втратив почуття гумору навіть в такій ситуації.

Манчестер Сіті – Астон Вілла – 2:0 – відео голів та огляд матчу

"Коли позичив трохи косметики, поки тебе (дружини Влади) немає вдома", – віджартувався Зінченко в Instagram. Пізніше додав: "Де, з ким і що я вчора відзначав?!".

Додамо, що Зінченко замінив Вокера на 28 хвилині і допоміг Манчестер Сіті перемогти Астон Віллу (2:0).

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