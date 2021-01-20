Манчестер Сіті – Астон Вілла – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Ман Сіті зустрічався з Астон Віллою в рамках перенесеного матчу 1 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Астон Вілла на Футбол 24.
Попри тотальну домінацію Манчетсер Сіті, гості намагались стримувати набіги підопічних Гвардіоли. Лише наприкінці зустрічі господарі все ж дотиснули суперника.
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На 79-й хвилині "містяни" заволоділи м'ячем завдяки пресингу і Бернарду Сілва потужним ударом здалеку відкрив рахунок. Незадовго до фінального свистка Жезус подвоїв перевагу Сіті, реалізувавши пенальті.
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