Зинченко "похвастался" большим синяком – пришлось одолжить косметику жены
14:26 - Читати українською
Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко получил неприятное повреждение.
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Над глазом украинца появился большой синяк, но Александр не потерял чувства юмора даже в такой ситуации.
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"Когда одолжил немного косметики, пока тебя (жены Влады) нет дома", – отшутился Зинченко в Instagram. Позже добавил: "Где, с кем и что я вчера отмечал?!".
Добавим, что Зинченко заменил Уокера на 28 минуте и помог Манчестер Сити победить Астон Виллу (2:0).
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