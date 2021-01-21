Над глазом украинца появился большой синяк, но Александр не потерял чувства юмора даже в такой ситуации.

Манчестер Сити – Астон Вилла – 2:0 – видео голов и обзор матча

"Когда одолжил немного косметики, пока тебя (жены Влады) нет дома", – отшутился Зинченко в Instagram. Позже добавил: "Где, с кем и что я вчера отмечал?!".

Добавим, что Зинченко заменил Уокера на 28 минуте и помог Манчестер Сити победить Астон Виллу (2:0).

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