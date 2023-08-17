Травма Тімбера у 1-му турі АПЛ виявилась серйозною – нідерландець зазнав пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна, через що вибув на тривалий термін від 6 до 9 місяців.

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Додамо, що Тімбер приєднався до Арсенала лише цього літа та зіграв за "канонірів" 126 хвилин у офіційних поєдинках. Гру проти Ноттінгем Форрест Юрр'єн провів на позиції лівого захисника.

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