Травма Тимбера в 1-м туре АПЛ оказалась серьезной – нидерландец получил повреждение передней крестообразной связки правого колена, из-за чего выбыл на длительный срок от 6 до 9 месяцев.

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Добавим, что Тимбер присоединился к Арсеналу только этим летом и сыграл за "канониров" 126 минут в официальных поединках. Игру против Ноттингем Форрест Юрьен провел на позиции левого защитника.

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