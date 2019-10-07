Чемпіонський стиль Ліверпуля, Сіті імпотентний без де Брюйне, Ювентус навів лад, Кріш поцілував Дибалу – огляд вікенду

"Футбол 24" виділяє все найцікавіше з європейських топ-ліг за останні дні. Домінування Ліверпуля в АПЛ, дебютний гол Азара за Реал, розгром Севільї на Камп Ноу, дивовижна рівність у Бундеслізі – в нашому матеріалі.

1. Ліверпуль – складно, але по-чемпіонськи. Минулого сезону Лестер майже зупинив титульну ходу Манчестер Сіті, а в цьому – був найближчим до того, аби першим відібрати очки в Ліверпуля. Майже вдалося: "лисиці" витримали серйозний натиск, але на 90+5 хвилині "привезли" собі самі. Це вже стандартна ситуація для Ліверпуля в поточній АПЛ – команда Клоппа виглядає потужно, однак переможну серію (17 матчів) продовжує завдяки тому, що суперник не може довести до логічного завершення свої подвиги. Класна гра, чемпіонська ментальність і щіпка везіння – мерсисайдці мають все для перемоги в лізі. І навіть 8 пунктів переваги над Ман Сіті. Такого гандикапу на вершині АПЛ після 8 турів ще не мав ніхто. "Коли, як не тепер", – фани Ліверпуля передчувають омріяний тріумф. Всі, крім МС, зараз у таблиці ближче до зони вильоту, ніж до лідера.

2. Сіті – не Сіті, коли без де Брюйне. Кевін розпочав сезон у прекрасній формі – "містяни" виглядали добре. Кевін травмувався – якість гри відчутно погіршилася. Гвардіола хвалив свою команду за підсумками нічиєї з Тоттенхемом і поразки Норвічу – тоді Ман Сіті зберігав обличчя. Після домашньої невдачі з Вулверхемптоном Пеп критикував підопічних. Без КдБ Сіті передбачувано діяв попереду та не знаходив кращих варіантів пройти оборону "вовків", ніж навіси, які без магічної правої ноги бельгійця загрози не складали. До примітивної роботи попереду додався клоунський центр оборони в складі Отаменді та Фернандінью, чим скористався Адама Траоре.

Ман Сіті – Вулверхемптон: історичний провал Гвардіоли, посередній Зінченко, суперники України як об'єкт аналізу Шевченка

Pep's Man City are hunted down by a pack of Wolves!



Cartoon by @omomani pic.twitter.com/5Fxqc6PiKO — Goal (@goal) October 7, 2019

3. Розгром Севільї, вихід на друге місце, а проблеми зберігаються. Барселона впоралася з сильним суперником, проте на 4:0 аж ніяк не награла: Суарес і Мессі вкотре творять дива, забиваючи малоймовірні голи – перший ефектно бахнув через себе (0.1xG), а другий відправив 37-й гол у ворота улюбленого клубу зі штрафного (0.09xG). Абсурдно, але Севілья була кращою за якістю створених моментів – дався взнаки клас. Барселона скористалася черговою нічиєю Атлетіко та вийшла на друге місце Ла Ліги зі всіма своїми ігровими труднощами. Щоправда, складається враження, ніби Ернесто Вальверде їх не бачить, заявляючи, що андалусійці вчора не мали гольових шансів.

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4. OOPS!...they did it again! Ювентус знову очолив Серію А, вигравши Derby d'Italia. Інтер неймовірно всіх вразив на старті чемпіонату, йшов без втрат, а журналісти обережно почали називати команду Конте фаворитом на скудетто. Очна зустріч з гігантом розставила все на свої місця – Ювентус заслужено обіграв "нерадзуррі" в гостях. З травмою Сенсі Інтер втратив ключовий елемент у центрі поля, а в Мауріціо Саррі знайшлися резерви на лаві запасних. Бентанкур з Ігуаїном вийшли в другому таймі та з допомогою Роналду створили переможний гол. Вчора у Мілані забивали лише аргентинці – у першому таймі Мартінес і Дибала обмінялися результативними ударами. Пауло після гри отримав у винагороду поцілунок від Кріша. Юве – досі головна сила в Італії, а ромб Саррі в центрі поля реально працює.

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5. Реал обіграв сенсаційну команду, Азар нарешті забив. Вершина турнірної таблиці Прімери залишається за "вершковими". Це справедливо – Реал дуже далекий від свого піку, але виглядає найменш проблемним серед місцевих грандів. У суботу підопічні Зідана пройшли перевірку Гранадою, яка стала відкриттям початку сезону. Зіркова атака працює. Азар відзначився красивим дебютним голом і фірмовим рейдом перед шедевром Модріча. Бейл вирізав геніальний пас на Бензема, а сам Карім вразив працьовитістю та ефективністю. Окремо треба відзначити хавбека Вальверде – він виконав величезний обсяг роботи, а з травмою Крооса може прописатися в старті надовго.

Реал яскраво перестріляв Гранаду в матчі лідерів Прімери – дебютний гол Азара, шедевр Модріча, геніальний Бензема

6. Топ-6 АПЛ під загрозою розвалу – Тоттенхем і Манчестер Юнайтед вперто йдуть на дно. "Шпори" розгромно влетіли Борнмуту, виглядаючи абсолютно безідейно та розібрано. Схоже, Маурісіо Почеттіно "приїхав" – на фоні конфліктів у колективі в нього зникло магічне вміння здобувати результат при посередній грі, яке вивело команду у фінал ЛЧ пів року тому. Манчестер Юнайтед зіграв на полі Ньюкасла не наскільки жахливо, але мусив капітулювати перед фантастичним голом дебютанта АПЛ Меттью Лонгстаффа. "Дияволам" знову бракує класу – враховуючи травми Погба, Марсьяля, Лінгарда та Ван Біссаки, нинішній склад МЮ не виглядає на зону ЛЧ. А тотальне невміння грати першим номером пояснює 12-те місце в таблиці. Почеттіно та Сульшер – out? Не факт, що у довгостроковій перспективі це допоможе. Лестер має всі шанси розбити "велику шістку".

Expectation vs Reality pic.twitter.com/09WgwoZVPI — Squawka Football (@Squawka) October 6, 2019

7. Маліновський – третій в Італії, Фонсека й Анчелотті спіткнулися. Ювентусу та Інтеру ніхто не кине виклик – це очевидно. Водночас дуже несподівано, що серед претендентів на Лігу чемпіонів найкраще йде по дистанції Аталанта. Бергамаски з Русланом Маліновським (вийшов на заміну на останні 20 хвилин) обіграли Лечче (Євген Шахов залишився в запасі) та піднялися на третю сходинку. Конкуренти "богів" мали сильних опонентів і дружно втратили очки: Фонсека з Ромою не зумів обіграти міцний Кальярі, Наполі Анчелотті розписав нулі з Торіно, а Лаціо набрав одне очко в результативній перестрілці з Болоньєю.

8. Мілан завдячує феєричним сценарієм Рейні, Джампаоло залишається. Пепе Рейна у першому таймі матчу з Дженоа пропустив комічний гол від Шьоне, чим змусив "россонері" відігруватися. А на останніх хвилинах "привіз" пенальті на власні ворота та потягнув удар з точки від того ж данця, врятувавши для Мілана перемогу. Між цими епізодами вмістилося три вилучення та 11-метровий від Кессьє. Марко Джампаоло пережив гостру драму (всього лиш проти другої найгіршої команди Серії А), а це означає, що відставка відтерміновується.

Genoa vs. Milan was wild pic.twitter.com/hOyEgXOYOs — B/R Football (@brfootball) October 5, 2019

9. 7 турів без перемог, фіаско в дербі – Ліон у ямі. Наставник "ткачів" Сільвінью перед виїздом до Сент-Етьєна отримав потужний емоційний заряд від вболівальників на тренуванні, але ощасливити їх у недільний вечір не вдалося. На 90-й хвилині "стефануа", які змінили тренера менш ніж за дві доби до дербі, забили єдиний гол та довели безвиграшну серію Ліона у чемпіонаті до 7 матчів. Олімпік перебуває на 14-му місці Ліги 1 – катастрофа. У суперника Олександрії також не все чудово – Сент-Етьєн розмістився лише на одну сходинку вище.

10. У Бундеслізі багатовладдя – найрівніший чемпіонат. Вікенд подарував низку несподіванок: Баварія вдома програла кризовому Хоффенхайму (виявляється, "ротен" не здатні витримувати необхідну інтенсивність у двох матчах поспіль), Борусія Д і Шальке на останніх хвилинах втратили перемоги, РБ Лейпциг врятував нічию з Байєром, а на вершину вистрибнула Борусія М, в якої на початку осені найлегший календар.

Розрив між 1 і 7 місцями складає лише 2 очки – суперова інтрига. Але доводиться констатувати, що позитиву мало – всі виглядають слабко, рівність стала наслідком нестабільності грандів. Передсезонний фаворит Дортмунд йде на восьмій сходинці та втретє поспіль втрачає перемогу з 2:1 на 2:2. Можливо, тепер час поговорити про відсутність чемпіонського менталітету з Марко Ройсом? До капітана є і чимало інших питань, стосовно якості його футболу.