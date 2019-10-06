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СК ДНІПРО-1 - ШАХТАР КОЛОС - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ВУЛВЕРХЕМПТОН

Манчестер Сіті – Вулверхемптон – 0:2 – відео голів та огляд матчу

18:23 610 Читать на русском
Манчестер Сіті – Вулверхемптон – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Сіті – Вулверхемптон – відео голів та огляд матчу / ФК Вулверхемптон

Манчестер Сіті сенсаційно поступився Вулверхемптону у матчі 8-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Манчестер Сіті – Вулверхемптон.

 
Адама Траоре 80’
Адама Траоре 90+4’
80’ Адама Траоре
90+4’ Адама Траоре

Манчестер Сіті у рамках 8 туру АПЛ вдома приймав Вулверхемптон, який не найкращим чином розпочав сезон 2019/20. Олександр Зінченко вийшов на заміну у другому таймі замість Кайла Уокера.

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"Містяни" мали значну ігрову перевагу, проте, низьку статистику ударів у площину воріт Руя Патрісіу. На 80-й хвилині "вовки" шокували господарів влучним ударом Адама Траоре. На останніх секундах матчу той-таки Траоре вискочив сам на сам з Едерсоном і поставив крапку у матчі.

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