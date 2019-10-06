Манчестер Сіті із Зінченком сенсаційно програв Вулверхемптону – Ліверпуль попереду вже на 8 очок

Манчестер Сіті сенсаційно поступився Вулверхемптону (0:2) в 8-му турі АПЛ. Олександр Зінченко відіграв один тайм. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Вулверхемптон, стартував о 16:00 за київським часом. Перед початком поєдинку команда Хосепа Гвардіоли відставала від Ліверпуля на 8 очок, посідаючи 2 місце в турнірній таблиці. "Вовки" набрали 7 пунктів у попередніх матчах чемпіонату та розмістилися поблизу зони вильоту.

Обидві команди посеред тижня провели єврокубкові поєдинки – Ман Сіті переміг Динамо Загреб, а Вулверхемптон у четвер на виїзді здолав Бешикташ. Таким чином господарі мали на 2 дні більше для підготовки до звітного матчу.

Олександр Зінченко розпочав гру на лаві запасних, на його позиції зліва у захисті вийшов літній новачок "містян" Жоау Канселу. Після не надто вдалого поєдинку проти Евертона українець не потрапив у стартовий склад у другому матчі поспіль. Зауважимо, що конкурент Олександра Бенжамен Менді отримав чергову травму та вкотре опинився у лазареті.

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Зауважимо, що цей матч був цікавим для тренерського штабу та вболівальників збірної України не лише через Зінченка. На поле у старті вийшли одразу 4 гравці збірної Португалії – Жоау Канселу, Жоау Моутінью, Рубен Невеш та Руй Патрісіу. Вже 14 жовтня на НСК Олімпійський збірна України зіграє проти чинних чемпіонів Європи вирішальний матч кваліфікації на континентальний форум.

Поєдинок розпочався з атак господарів, але ближчим до взяття воріт був Вулверхемптон. На 6-й хвилині гості зобов'язані були відкривати рахунок – Патрік Кутроне з центра поля втік на побачення з Едерсоном, але змарнував фантастичну нагоду, бездарно пробивши повз ворота! За кілька хвилин захисник гостей Ромаїн Саісс отримав травму та змушений був залишити поле, його замінив Раян Беннетт.

У Сіті небезпечно пробивав Марез, але влучив у захисника! Відповідь "вовків" була не менш пристойною – після неймовірної обрізки в центрі поля Хіменес вийшов на ворота Едерсона, але його удар був заблокований Фернандінью. Добивання Кутроне заблокували захисники. В наступному епізоді той же Хіменес вийшов на ударну позицію – Едерсон! Відверто посередньо виглядали чинні чемпіони Англії в ці хвилини – лише Едерсон та брак майстерності атакувальних гравців Вулверхемптона допомогли господарям зберегти свої ворота "сухими".

Стерлінг здійснив хороший ривок та заробив перспективний стандарт, який відверто неточним ударом зіпсував Гюндоган. Активізувалися гравці Манчестер Сіті – після удару Стерлінга ефектний сейв видав Патрісіу, а Канселу вистрілив набагато вище воріт. Канселу розхитав захисника та подав на Агуеро, той скинув вздовж воротарського – Стерлінгу забракло буквально дещицю. В наступній атаці хороший простріл Давіда Сілви також не знайшов адресата! На останній хвилині тайму Руй Патрісіу забрав м'яч після дального удару Вокера.

0:0 – підсумок першої половини гри. Ман Сіті прогнозовано більше володів м'ячем (72:28%), але реальніші нагоди для голу створили саме гості. Хосепу Гвардіолі в перерві було що сказати своїм підопічним, гра яких викликала серйозне занепокоєння в тренерського штабу та вболівальників.

На другий тайм Гвардіола випустив Олександра Зінченка замість Кайла Вокера. Українець як зазвичай діяв на лівій бровці, тоді як Канселу перейшов на правий фланг захисту. Одразу ж Олександр розрізним пасом намагався вивести Стерлінга на ударну позицію – захисники перехопили.

Кутроне рвався до воріт господарів – італійця ціною фолу та жовтої картки зупинив Родрі. Цікаво, що у цьому ж епізоді попередження отримав і Канселу за відкладений фол. Гра продовжувала проходити в доволі низькому темпі при повній відсутності моментів – це не влаштовувало Гвардіолу, який випустив Бернарду Сілву замість Мареза. Зінченко віддав на Стерлінга, який пробив по воротах Патрісіу – черговий блок від захисників. Спробував щастя і сам Олександр, проте м'яч вкотре не долетів до голкіпера.

На 67-й хвилині "містяни" втратили неймовірний момент. Спочатку Давід Сілва пробив зі штрафного в поперечину, Зінченко зіграв на підбиранні та повернув м'яч у штрафний майданчик. Добивання Агуеро та Стерлінга були заблоковані, після чого той же Давід Сілва пробив вище воріт! Активніше заграли господарі після замін від Гвардіоли – не в останню чергу завдяки Зінченку, який демонстрував хорошу взаємодію зі Стерлінгом на лівому фланзі. Жезус, Канселу та Бернарду розіграли класну атаку правим флангом, яка завершилася ударом останнього – Догерті заблокував, після чого Патрісіу забрав м'яч до рук.

На 80-й хвилині глядачі нарешті побачили забитий гол. Після обрізки "містян" на чужій половині поля м'яч опинився в Рауля Хіменеса. Мексиканець вкотре зробив посміховисько з Отаменді та покотив на Адаму Траоре, який ударом в ближній кут переграв Едерсона!

Дивно, але господарі так і не зуміли організувати бодай щось схоже на фінальний штурм, обмежившись лише катанням м'яча на чужій половині поля та банальними навісами у штрафний майданчик. Єдиний удар Агуеро після передачі Зінченка був неточним, а "вовки" забили вдруге. Хіменес віддав на Траоре, який ударом у той самий кут оформив дубль. 0:2 – сенсація на Етіхаді!

Манчестер Сіті не зумів забити лише вдруге за останні 45 домашніх матчів АПЛ та зазнав другої поразки в чемпіонаті. Команда Гвардіоли відстає від Ліверпуля вже на 8 очок. "Вовки" набрали 10 пунктів та піднялися на 11 сходинку, обійшовши Манчестер Юнайтед.