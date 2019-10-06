Конкурент Зінченка зазнав чергової травми перед матчем проти Вулверхемптона

Лівий захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді не потрапив до заявки команди на матч 8 туру АПЛ проти Вулверхемптона.

Француз пропускає матч проти "вовків" через пошкодження, інформує офіційний сайт Манчестер Сіті.

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Менді зазнав травми підколінного сухожилля, яка стала для нього далеко не першою в кар'єрі. У фланогового захисника постійні проблеми з коліном, раніше він вже переносив дві складні операції, які вибивали його зі складу на довготривалий термін. Щоправда, цього разу пошкодження виявилось не таким важким – лікарі Манчестер Сіті сподіваються, що Менді повернеться після паузи на матчі національних збірних, яка триватиме два тижні.

Нагадаємо, що 25-річний француз є одним з головних конкурентів Зінченка на позиції лівого захисника "містян". Саме Менді виходив у основі команди Хосепа Гвардіоли на матч проти Динамо Загреб у Лізі чемпіонів.

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