toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
СК ДНІПРО-1 - ШАХТАР КОЛОС - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ВУЛВЕРХЕМПТОН

Конкурент Зінченка зазнав чергової травми перед матчем проти Вулверхемптона

17:04 600 Читать на русском
Конкурент Зінченка зазнав чергової травми перед матчем проти Вулверхемптона
Бенжамен Менді / Reuters

Лівий захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді не потрапив до заявки команди на матч 8 туру АПЛ проти Вулверхемптона.

 
Адама Траоре 80’
Адама Траоре 90+4’
80’ Адама Траоре
90+4’ Адама Траоре

Француз пропускає матч проти "вовків" через пошкодження, інформує офіційний сайт Манчестер Сіті.

Манчестер Сіті – Вулверхемптон: Гвардіола залишив Зінченка на лаві запасних – онлайн-трансляція матчу

Менді зазнав травми підколінного сухожилля, яка стала для нього далеко не першою в кар'єрі. У фланогового захисника постійні проблеми з коліном, раніше він вже переносив дві складні операції, які вибивали його зі складу на довготривалий термін. Щоправда, цього разу пошкодження виявилось не таким важким – лікарі Манчестер Сіті сподіваються, що Менді повернеться після паузи на матчі національних збірних, яка триватиме два тижні.

Нагадаємо, що 25-річний француз є одним з головних конкурентів Зінченка на позиції лівого захисника "містян". Саме Менді виходив у основі команди Хосепа Гвардіоли на матч проти Динамо Загреб у Лізі чемпіонів.

Зінченко не боїться "вовків", Роналду проекзаменує Конте, Вальверде у битві за життя: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Колос – Динамо: анонс матчу УПЛ
08:00
3682
Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Українці за кордоном Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті - Вулверхемптон Бенжамен Менді Бенжамен Менді
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
хв
Торіно
19:00
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук