Олександр Зінченко доклався до яскравої гри Ман Сіті у матчі 18-го туру АПЛ проти Ньюкасла.

На 65-й хвилині лівий захисник "містян" віддав точну передачу на Ріяда Мареза, який встановив рахунок 3:0.

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Зінченко вдало відкрився між лініями і викрутив ідеальну подачу на алжирця. Цікаво, що лайнсмен спочатку зафіксував офсайд, але VAR допоміг правильно розібратися у моменті. Марез оформив свій 50-й гол у футболці Манчестер Сіті.

Додамо, що для Олександра це перший асист у поточному сезоні АПЛ. Раніше українець допоміг забити тому-таки Марезу в поєдинку ЛЧ проти РБ Лейпциг (1:2).

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