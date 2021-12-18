Битва за 6 очок – нічия не влаштовувала жодну з команд

Команди на цьому етапі сезону вирішують різні турнірні завдання. Аталанта виграла 6 матчів чемпіонату поспіль (найкраща форма серед усіх команд Серії А) і для багатьох стала навіть претендентом на чемпіонський титул. Після вчорашньої перемоги Інтера над Салернітаною відставання "Богині" від лідера чемпіонату зросло до 6-ти очок – відповідно, команді Гасперіні бажано було перемагати. Навіть не так з точки зору боротьби за титул, скільки хоча б задля відриву від конкурентів за топ-4, одним із яких є саме Рома.

Аталанта – Рома: онлайн-трансляція матчу Серії А

Команда Жозе Моурінью демонструє дуже нестабільні результати. Португалець, як і його співвітчизник Паулу Фонсека у попередніх сезонах, не обігрує топ-суперників. Лаціо, Ювентус, Інтер, Мілан – усім цим командам Рома програла, і тільки з Наполі "вовки" розійшлися миром. Якщо додати ще й фіаско у матчах з Вероною, Венецією, Болоньєю (1:6 від Буде-Глімт у Лізі конференцій – це окрема тема), то на виході отримуємо 6 місце, 28 очок і доволі примарні шанси на Лігу чемпіонів. Від топ-4 римляни вже відставали на 8 балів, тому втрата очок у Бергамо явно не додавала хорошого настрою Жозе Моурінью і його команді.

Відповідно, у Бергамо очікувалася битва. Гасперіні залишив Руслана Маліновського в резерві – українець, який у поточному чемпіонаті забив 4 голи і віддав 1 асист, розпочав гру в резерві. Атакувальне тріо бергамасків склали Ілічіч, Сапата і Пашаліч.

Шокуючий початок для Аталанти

Вже на першій хвилині м'яч влетів у ворота бергамасків. Гол – цілком і повністю заслуга Таммі Абрахама. Оборонці Аталанти банально проспали ривок англійця з центра поля – нападник Роми продерся крізь весь захист господарів і в останній момент зумів перекинути Хуана Муссо ефектною підсічкою. Шок для Гасперіні – таке явно не входило в його плани. Хоча Аталанті не звикати пропускати першою – у двох останніх поєдинках з Вільяреалом і Вероною бергамаски теж опинялися в ролі команди, яка змушена відігруватися.

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Аталанта пішла відігруватися, але проспала ще одну контратаку Роми, яку ціною жовтої картки змушений був переривати де Рон. Штрафний із вбивчої позиції виконав Верету – вище. Тут же Дзаньйоло отримав і свою жовту від Ірраті – пристрастей у перші хвилини не бракувало. На відміну від моментів біля воріт Патрісіу – шансів забити в Аталанти на перших хвилинах не було. Ідеальний сценарій для Моурінью.

"Богиня" атакує, Рома знову забиває – Аталанті щастить перед самою перервою

Лише на 20-й хвилині господарі вперше потурбували кіпера Роми, який вступав у гру після непоганих дальніх ударів Джимсіті та Сапати. Нарешті притисла Аталанта столичних гостей, влаштувавши облогу зі стандартів, а в одному з епізодів підопічні Гасперіні просили пенальті після гри рукою Манчіні. Вердикт VAR втішив гостей – немає 11-метрового. "Джалороссі" знову ледь не піймали бергамасків на черговій контратаці, але Абрахам засильно віддав на Мхітаряна. Міг бути вихід віч-на-віч.

Однак черговий контрнаступ гостей приніс результат на 27-й хвилині. Вінья відібрав м'яч на лівому фланзі захисту, Дзаньйоло в центрі поля п'ятою ефектно продовжив на Верету, після чого отримав пас у відповідь. Ніколо хитнув Джимсіті та влучно пробив у ближній. 0:2!

Цей результат змушував господарів кинути ще більші сили в атаку. Перший реальний шанс біля воріт Роми – Патрісіу врятував після пострілу Толої в ближній кут, перевівши м'яч на кутовий. Заміна від Гасперіні вже на 34-й хвилині – замість Джимсіті вийшов Мурієль. Ва-банк пішов тренер Аталанти ще до перерви, адже розумів, що втрачати нічого. Забігаючи наперед, зазначимо, що заміна спрацювала.

Відмінний перший тайм для Роми ледь не зіпсувала травма Верету незадовго до перерви. Коліно француза неприродно вивернулося після контакту з Пеццелою – обійшлося, хоча виглядало все доволі страшно. До свистка на перерву залишалися лічені секунди, і Аталанті пощастило. Мурієль, який вийшов на заміну, наважився на удар здалеку, а м'яч після рикошету від Крістанте змінив напрямок руху та влетів у кут воріт. 1:2 – дуже важливий гол для господарів, який залишав хороші шанси на другий тайм.

Маліновський вийшов рятувати, став найкращим, але все завершилося фіаско

Одразу після перерви хавбек збірної України вступив у гру, замінивши Ілічіча. З перших секунд Аталанта затисла Рому на її половині поля, а на 50-й Маліновський вперше розрядив свою гармату. Патрісіу не без проблем парирував удар 18-го номера зі штрафного. М'яч, схоже, ще й поперечину зачепив. Через 10 хвилин українець знову пробив здалеку, але неточно. Окрім цих ударів Руслана, моментів у Аталанти не було. Рома стримала стартовий натиск господарів, але й сама зовсім забула про контратаки.

І ледь поплатилася за це на 68-й. Маліновський подав кутовий, Сапата в боротьбі скинув на дальню стійку, а м'яч від Крістанте влетів у сітку. Розбиратися з Ірраті побігли півкоманди гостей, але емоцій виявляти не довелося. Рефері скасував взяття воріт через офсайд у Паломіно.

Рома, схоже, зрозуміла, що запахло смаженим. Перша ж атака гостей по перерві стала результативною. Верету подав зі штрафного, а ніким не прикритий Смоллінг переправив м'яч у сітку. Черговий провал бергамасків у захисті завершився пропущеним голом.

На 84-й хвилині все стало зрозуміло. Абрахам вчасно опинився на шляху м'яча у штрафному Аталанти і вразив дальній кут, оформивши дубль. Маліновський міг підсолодити гіркоту поразки, але пробив трішки вище. Саме українець став найкращим у складі "Богині", хоч і провів на полі лише другий тайм. Руслан отримав 7.8 від порталу Sofa Score – в його активі 3 ключові паси і 4 удари по воротах Руя Патрісіу (найбільше в команді після Сапати).

1:4 – Жозе Моурінью святкує першу перемогу в Ромі над дійсно топовим суперником. "Джалороссі" набрали 31 очко і підтвердили намір боротися за Лігу чемпіонів. Аталанта перервала вдалу 6-матчеву переможну серію – бергамаски поки треті з 37-ма пунктами.

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