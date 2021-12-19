Александр Зинченко приложился к яркой игре Ман Сити в матче 18-го тура АПЛ против Ньюкасла.

На 65-й минуте левый защитник "горожан" отдал точную передачу на Рияда Мареза, установившего счет 3:0.

Зинченко в четвертый раз подряд попал в стартовый состав Манчестер Сити

Зинченко удачно открылся между линиями и выкрутил идеальную подачу на алжирца. Интересно, что лайнсмен сначала зафиксировал офсайд, но VAR помог правильно разобраться в моменте. Марез оформил свой 50-й гол в футболке Манчестер Сити.

Добавим, что для Александра это первый ассист в текущем сезоне АПЛ. Ранее украинец помог забить тому же Марезу в поединке ЛЧ против РБ Лейпциг (1:2).

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