Іспанський фахівець визначився зі стартовою одинадцяткою на матч 18-го туру АПЛ проти Ньюкасла. У ній опинився й наш земляк, повідомляє прес-служба клубу.

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Для Зінченка цей вихід є четвертим поспіль в основі. Цього сезону це рекорд Олександра. До цього він з перших хвилин розпочинав зі старту матчі проти РБ Лейпциг (1:2), Вулверхемптона (1:0) й Лідса (7:0). Загалом у кампанії 2021/22 українець провів 10 поєдинків, у яких відзначився одною результативною передачею.

Наразі Манчестер Сіті лідирує в англійській Прем'єр-лізі, лише на один пункт випереджаючи Ліверпуль.

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