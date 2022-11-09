Універсал лондонського Арсенала тепер має вдома спортзал з "видом" на домашню арену клубу.

Англійська художниця Емма Кенні розмалювала спортзал у будинку Зінченка в клубні кольори "канонірів". На стінах тренажерної кімнати є кілька зображень Олександра у футболці Арсенала, а також вигляд чаші стадіону Емірейтс, на якому виступає лондонська команда.

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За словами художниці, для реалізації проекту їй знадобилося майже 2 тижні, або ж 125 годин роботи. Робота проводилася на трьох стінах загальною площею 42 квадратні метри.

Нагадаємо, нещодавно 25-річний українець у матчі з Челсі повернувся на поле після травми, через яку пропустив місяць. Арсенал лідирує в АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на 2 очки.

Олександр Зінченко у поточному сезоні зіграв 7 матчів за команду Мікеля Артети, віддав 1 гольовий пас. Влітку "каноніри" заплатили Манчестер Сіті за українця 35 мільйонів євро.

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