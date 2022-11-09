У защитника лондонского Арсенала теперь есть дома спортзал с "видом" на домашнюю арену клуба.

Английская художница Эмма Кенни разрисовала спортзал в доме Зинченко в клубные цвета "канониров". На стенах тренажерной комнаты есть несколько изображений Александра в футболке Арсенала, а также вид чаши стадиона Эмирейтс, на котором выступает лондонская команда.

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По словам художницы, для реализации проекта ей понадобилось почти 2 недели, или 125 часов работы. Работа проводилась на трех стенах общей площадью 42 квадратных метра.

Напомним, недавно 25-летний украинец в матче с Челси вернулся на поле после травмы, из-за которой пропустил месяц. Арсенал лидирует в АПЛ, опережая Манчестер Сити на 2 очка.

Александр Зинченко в текущем сезоне сыграл 7 матчей за команду Микеля Артеты, отдал 1 голевой пас. Летом "канониры" заплатили Манчестер Сити за украинца 35 миллионов евро.

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