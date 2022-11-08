Футбольний вікенд по-різному склався для українців за кордоном. Олександр Зінченко феєрично повернувся на поле після 9-тиматчевої паузи, викликаної травмою, і допоміг Арсеналу у лондонському дербі здолати Челсі. Ще один представник АПЛ – Віталій Миколенко – традиційно провів непоганий поєдинок проти Евертона, однак не зміг завадити поразці "ірисок" від Лестера.

Микола Кухаревич у чемпіонаті Шотландії відзначився у третьому матчі поспіль, але цього не вистачило, аби вберегти Хіберніан від фіаско. Свою порцію критики отримав і Андрій Ярмоленко, який спричинився до камбеку Аль-Айна. Про все це і навіть більше – у черговому огляді від "Футбол 24".

Арсенал переграв Челсі в дербі – Зінченко отримав круті оцінки, оформив 2 курйози матчу і повернення лідерства в АПЛ