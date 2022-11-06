Сьогодні захисник Арсенала Олександр Зінченко вийшов на матч проти Челсі, який став для нього 82 в рамках АПЛ. Це новий рекорд серед українців.

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Раніше перше місце утримував Олег Лужний, який награв 81 поєдинок за Вулверхемптон і той-таки Арсенал. До трійки також входить Андрій Ярмоленко (66 матчів за Вест Хем). Захисник Евертона Віталій Миколенко у суботу зрівнявся з Андрієм Вороніним (по 27 матчів), але до кінця сезону ще має шанс наздогнати чи навіть випередити Андрія Шевченка (Челсі, 48). Для цього легіонеру "ірисок" потрібно провести 21-22 тури з 24, які залишились у нинішньому розіграші АПЛ. Зінченко ж цілком здатен досягнути першої сотні, якщо уникне серйозних травм.

Нагадаємо, зараз в АПЛ також присутній Єгор Ярмолюк, однак 18-річний хавбек поки не дочекався від Брентфорда повноцінного виходу на поле.

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