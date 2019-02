Зінченко не зміг стати переможцем у голосуванні за автора найкращого гола Манчестер Сіті в січні

Забитий м'яч Олександра Зінченка у ворота Бертона визнаний одним з найкрасивіших голів Манчестер Сіті у січні.

У голосуванні за автора найкрасивішого гола "містян" у січні взяли участь 6127 респондентів, найбільше голосів отримав Лерой Сане за гол у ворота Ліверпуля – 43%.

Дебютний гол Зінченка за Ман Сіті: англійські ЗМІ не вірять, що це не випадковість, але виставили українцю чудові оцінки

Українець за диво-гол у ворота Бертона отримав від вболівальників 35% голосів, що є другим результатом після Сане. На третьому місце гол Кевіна де Брюйне у ворота Бернлі.

Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті на плей-офф Ліги чемпіонів

До слова, у поточному сезоні на рахунку українського універсала 12 матчів за "містян" в усіх турнірах, де Зінченко забив гол, який і приймав участь у голосуванні, та віддав 2 результативні передачі.

Four blockbusting strikes, but which is your @NISSAN Goal of the Month for January? ️



