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Зінченко не зміг стати переможцем у голосуванні за автора найкращого гола Манчестер Сіті в січні

10:09 578 Читать на русском
Зінченко не зміг стати переможцем у голосуванні за автора найкращого гола Манчестер Сіті в січні
Зінченко святкує гол / Reuters

Забитий м'яч Олександра Зінченка у ворота Бертона визнаний одним з найкрасивіших голів Манчестер Сіті у січні.

У голосуванні за автора найкрасивішого гола "містян" у січні взяли участь 6127 респондентів, найбільше голосів отримав Лерой Сане за гол у ворота Ліверпуля – 43%.

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Українець за диво-гол у ворота Бертона отримав від вболівальників 35% голосів, що є другим результатом після Сане. На третьому місце гол Кевіна де Брюйне у ворота Бернлі.

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До слова, у поточному сезоні на рахунку українського універсала 12 матчів за "містян" в усіх турнірах, де Зінченко забив гол, який і приймав участь у голосуванні, та віддав 2 результативні передачі.

Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Відеоновини Олександр Зінченко Олександр Зінченко Українці за кордоном
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