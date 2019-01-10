Дебютний гол Зінченка за Ман Сіті: англійські ЗМІ не вірять, що це не випадковість, але виставили українцю чудові оцінки

Олександр Зінченко допоміг Манчестер Сіті знищити Бертон в першому півфінальному матчі Кубка ліги з рахунком 9:0. Українець відзначився розкішним дебютним голом у складі "містян". Статистика Зінченка та реакція авторитетних видань – у нашому матеріалі.

Зінченко традиційно для кубкових матчів отримав місце на лівому фланзі оборони Манчестер Сіті та відіграв на звичному для себе рівні. Головна подія – українець забив перший офіційний гол у футболці "містян".

Більшість часу Олександр провів на чужій половині поля, допомагаючи будувати атаки. Стандартна історія – за підсумками зустрічі Зінченко став одним з лідерів команди Гвардіоли за кількістю передач і дотиків до м'яча. Тільки Ілкай Гюндоган, з яким у нього найбільше перепасовок, частіше зустрічався з м'ячем.

Точність передач українця проти Бертона (89%) нижча за його середні показники в цьому сезоні та нижча за загальнокомандну. З навісами не пішло – лише 2 з 6 вдалі. Олександр двічі виводив партнерів на удар, користуючись головною вчорашньою фішкою Сіті – закидання у штрафний майданчик через дві лінії оборони суперника. Ще 2 рази неточно стріляв по воротах і стільки ж втрачав м'яч.

Захисну роботу Зінченка проти Бертона серйозно розбирати не варто. 3 відбори, 1 перехоплення, 66% дуелей виграно (зокрема 3 з 4 верхових, що важливо). Гості майже не турбували його в обороні, однак на старті зустрічі могли покарати (удар над воротами) гравця збірної України за втраченого опонента після прострілу з флангу. Щоправда, Зінченко "загубив" Харнесса не зі своєї ініціативи – партнери помилилися і залишили його проти двох футболістів Бертона.

Статистичні портали оцінили Зінченка дуже пристойно. WhoScored поставив 9.1 – другий найкращий бал у команді після "десяток" для Жезуса та Мареза. Навіть автори двох асистів Давід Сілва та Лерой Сане отримали менше. SofaScore дав Олександру оцінку 8.5 – четвертий результат у складі Сіті.

Манчестер Сіті – Бертон: історичний розгром у півфіналі Кубка ліги, монструозність "містян" та якісний прорив Зінченка

Бали англійських видань для гравців Манчестер Сіті в цілому і для Зінченка зокрема є більш об'єктивними, адже враховують силу команди-суперника. Журналісти особливо не захоплюються вчорашнім виступом Олександра, а гол списують на курйозну невдалу подачу.

Сам українець відмовився визнати випадковість свого шедевру, однак в Англії сходяться на тому, що це просто удача. 77% читачів Sky Sports вважають, що Зіна подавав.

Репортер Sky Sports характеризує гол Зінченка так: "Навіс якимось дивом знайшов шлях у ворота за спину Коллінзу". Оцінка від авторитетного видання середня в команді – 8 балів.

Daily Mail впевнено називає гол вдалою випадковістю, позитивно відгукується про дії нашого футболіста в атаці та ставить оцінку 6.5 – нище середнього серед гравців Сіті.

BBC у своєму онлайні не наважується чітко визначити, чи хотів Олександр саме послати м'яч у ворота: "Це був або поганий навіс, або чудово розрахований удар". Аналогічні роздуми в репортажі The Telegraph, де припускають, що українець так і планував. Але у звіті знову ж таки говориться про випадковість.

Екс-гравець Манчестер Юнайтед і Астон Вілли Діон Даблін став на захист нашого співвітчизника: "Я думаю, він бив по воротах. Зінченко мав дуже мало часу оцінити ситуацію, перш ніж м'яч прийшов до нього. Прекрасний фініш, прекрасне рішення".

У будь-якому разі гол дуже сподобався глядачам на Етіхаді. "Тепер щоразу, коли Зінченко отримує м'яч на краю штрафного майданчика, фани Манчестер Сіті закликають його бити по воротах. Думаю, це триватиме до фінального свистка", – наприкінці першого тайму з місця подій на BBC Radio 5 сказав Гарі Флінтофф.

90min виставив Зінченку 8 балів, а краще за нього, на думку порталу, зіграли тільки Давід Сілва та Габі Жезус. Місцеві Manchester Evening News нагородили Олександра 7 балами, відзначивши тільки дебютний гол за Сіті дугою з 30 ярдів.

"Дивовижний виступ українця зліва в обороні. Коли його гру не надто активно екзаменують в захисті, то в таких матчах Зінченко стає більш ніж підхожим лівим фулбеком. Він також забив свій перший гол за Ман Сіті. І який гол! Випадковість, чи так і було задумано? Ми вважаємо, що це щаслива випадковість, однак дехто не погодиться. У будь-якому випадку, гол є гол, тому Олександр молодець", – пише інший профільний сайт City Watch, від якого українець отримав оцінку 7.5.

Лише ESPN, поставивши 7 балів, акцентував увагу на одному провалі Сіті та Зінченка. "Загубив Маркуса Харнесса на старті першого тайму, що призвело до найкращого моменту Бертона в матчі – суперник пробив над поперечиною. Це була його єдина помилка. Також Зінченко забив перший гол за Манчестер Сіті – неточним навісом".

Зінченко отримав погані оцінки від англійських ЗМІ і навряд чи зіграє з Ліверпулем, а трансфер в Бетіс – знову реальний