Зинченко не смог стать победителем в голосовании за автора лучшего гола Манчестер Сити в январе

Забитый мяч Александра Зинченко в ворота Бертона признан одним из самых красивых голов Манчестер Сити в январе.

В голосовании за автора самого красивого гола "горожан" в январе приняло участие 6127 респондентов, больше всего голосов получил Лерой Сане за гол в ворота Ливерпуля – 43%.

Дебютный гол Зинченко за Ман Сити: английские СМИ не верят, что это не случайность, но выставили украинцу отличные баллы

Украинец за чудо-гол в ворота Бертона получил от болельщиков 35% голосов, что является вторым результатом после Сане. На третьем месте гол Кевина де Брюйне в ворота Бернли.

Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на плей-офф Лиги чемпионов

К слову, в текущем сезоне на счету украинского универсала 12 матчей за "горожан" во всех турнирах, где Зинченко забил гол, который и принимал участие в голосовании, и отдал 2 результативные передачи.

Four blockbusting strikes, but which is your @NISSAN Goal of the Month for January? ️



