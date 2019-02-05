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Зинченко не смог стать победителем в голосовании за автора лучшего гола Манчестер Сити в январе

10:09 60 Читати українською
Зинченко не смог стать победителем в голосовании за автора лучшего гола Манчестер Сити в январе
Зинченко отмечает гол / Reuters

Забитый мяч Александра Зинченко в ворота Бертона признан одним из самых красивых голов Манчестер Сити в январе.

В голосовании за автора самого красивого гола "горожан" в январе приняло участие 6127 респондентов, больше всего голосов получил Лерой Сане за гол в ворота Ливерпуля – 43%.

Дебютный гол Зинченко за Ман Сити: английские СМИ не верят, что это не случайность, но выставили украинцу отличные баллы

Украинец за чудо-гол в ворота Бертона получил от болельщиков 35% голосов, что является вторым результатом после Сане. На третьем месте гол Кевина де Брюйне в ворота Бернли.

Зинченко попал в заявку Манчестер Сити на плей-офф Лиги чемпионов

К слову, в текущем сезоне на счету украинского универсала 12 матчей за "горожан" во всех турнирах, где Зинченко забил гол, который и принимал участие в голосовании, и отдал 2 результативные передачи.

Теги
Англия Видеоновости Александр Зинченко Александр Зинченко Украинцы за рубежом Манчестер Сити Манчестер Сити
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