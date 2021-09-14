Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брюйне порівняв себе зі своїм одноклубником Олександром Зінченком у розмові з вінгером Філом Фоденом.

На клубному Youtube-каналі "містян" з'явився ролик за участі де Брюйне і Фодена. На ньому представники Сіті намагались відгадувати своїх партнерів, маючи лише статистичні дані з FIFA 22.

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Під час спроби з'ясувати, хто ж захований за черговою карточкою, Кевін вдався до порівнянь із Олександром. "Зіна не швидший за мене", – сказав де Брюйне, реагуючи на цифри. Філ Фоден парирував: "Це ж FIFA". Але гравці не вгадали – це були дані не українця, а Кайла Вокера.

До слова, у нинішньому сезоні Олександр Зінченко не може похизуватись солідним ігровим часом – в його активі лише 55 хвилин у двох поєдинках АПЛ. Потенційний шанс зіграти наш універсал матиме завтра, 15 вересня, у двобої Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг.

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