Ліга чемпіонів стартує вже у вівторок, 14 вересня. Динамо та Шахтар – не єдині представники України. "Футбол 24", озброївшись прогнозами порталу The Athletic та інших авторитетних джерел, оцінює шанси всіх учасників на груповому етапі.

Після жеребкування ЛЧ гранди УПЛ не могли бути аж надто задоволеними. І Динамо, і Шахтар, перебуваючи в різних кошиках посіву, отримали по 2 суперники з 4 найкращих ліг. Безапеляційні чемпіони Італії та Німеччини, срібний і бронзовий медалісти першості Іспанії. Кардинально різняться силою хіба що головні конкуренти в боротьбі за продовження єврокубкового життя. Португальська Бенфіка, за всієї поваги до Юрія Вернидуба, значно сильніша за молдовський Шериф. Не дивно, що статистичний портал FiveThirtyEight вважає команду Луческу другим головним аутсайдером у прогнозах на вихід з групи в 1/8 Ліги чемпіонів. Шанси киян оцінили у мізерні 3%, на рівні зі шведським Мальме.

Динамо – Бенфіка: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Гірші перспективи тільки у згаданого Шерифа. Підопічним Вернидуба відводять якихось 2 відсотки на вихід у плей-офф. Значно вище котирують донецький Шахтар. "Гірникам" дають 27%. Аналітики зі згаданого порталу вважають, що Динамо потрапило у найскладнішу з можливих груп, приміряючи до чинного чемпіона України роль головного андердога групового турніру. Сумарні шанси киян посісти одне з перших трьох місць, які дають право продовжити гру в єврокубках, становлять лише 18%. Для порівняння Шерифу відводять 19%, Мальме – 20%. Щодо цього, щоправда, є й інша цікава думка, про неї читайте нижче. Давайте детальніше розглянемо шанси всіх команд по квартетах.

Група A: Манчестер Сіті, ПСЖ, РБ Лейпциг, Брюгге

Грандіозна інтрига. Драконяче тріо атаки проти Гвардіоли. Почеттіно, який нізащо не очолив би Барселону, бо тренував Еспаньйол і це справа честі, зіткнеться з найвеличнішим наставником каталонського гранда як мінімум за останні 25 років. Мессі проти Пепа. Дехто міг би назвати цей квартет групою смерті. Ну, якщо німецький клуб вистрелить, у чому є великі сумніви. РБ програв 3 з 4 матчів на старті сезону Бундесліги. Мартіно Пуччо, фахівець із прогнозів і букмекерських ставок на The Athletic, з повагою ставиться до Лейпцига і Брюгге, але не може дати їм ані шансу в боротьбі з півфіналістами ЛЧ 2021, які зміцнилися на трансферному ринку.

А ще в цій групі Зінченко, який гріє лаву запасних в АПЛ, згідно зі всіма законами колеса ротації Гвардіоли має всі шанси зійтися проти Соболя. Едуард, який встиг відзначитися голом та асистом у чемпіонаті Бельгії, лідирує на внутрішній арені, але недавній погром від Гента Безуса (1:6) наштовхує на невеселі думки. Дивовижно, однак FiveThirtyEight дає на перше місце Ман Сіті 63%, а ПСЖ – лише 20%. Шанси парижан на другу (37%) і третю (35%) сходинки оцінили майже однаково! Брюгге відводять роль четвертого головного аутсайдера групового етапу (лише 22% на те, що вдасться уникнути останнього рядка). Цікавий момент: жодного іншого тренера Гвардіола не перемагав частіше за Почеттіно (12 у 20 матчах при 3 поразках).

Група B: Ліверпуль, Атлетіко, Мілан, Порту

The Athletic вважає саме цей квартет групою смерті. Великі гранди, претенденти на фінал ЛЧ, і команди, які цілком можуть нашуміти. Чинні чемпіони Іспанії, недавні переможці Ліги чемпіонів. Лише Атлетіко не вигравав цей турнір. За останні 18 років усі клуби групи B грали вирішальний поєдинок головного єврокубка. На чотирьох аж 10 фіналів за 20 сезонів. Ліверпуль, лідер АПЛ – ніби очевидний фаворит, але чи вистачить у Клоппа обойми для двох турнірів, особливо в нападі? А тут ще й Елліот, справжня перлина-відкриття старту сезону, вилетів надовго через бездумний підкат суперника в АПЛ. З іншого боку Енфілд уже відкрили для глядачів, ван Дейк відновився, а це додає до карми плюс 1000.

Ліга чемпіонів: календар, шанси на 1 місце і прохід у плей-офф за версією букмекерів

За друге місце боротьба може розвернутися просто шалена. Атлетіко, якщо й перемагає на старті Прімери 2021/22, то лише мінімально. Мілан (друга найтитулованіша команда в історії ЛЧ) на старті Серії А виглядає досить потужно (лише перемоги). "Россонері" повернулися в ЛЧ 8 років потому, але у них одна з наймолодших команд. Порту буксує найбільше зі всіх (2 нічиї за 5 турів), та в минулому сезоні показав свою здатність робити сюрпризи – на стадії плей-офф вибили Роналду, перемогли майбутнього переможця (Челсі), та й у групі попили крові Манчестер Сіті.

Група C: Борусія Д, Аякс, Спортінг, Бешикташ

Відразу ж за попереднім "місцем сили" ніби для контрасту йде один з найслабших квартетів. Жодного яскраво вираженого гранда. Вічні претенденти на найвищі місця у себе вдома, але не дуже більше. Незважаючи на провальну оборону, Дортмунд – абсолютний фаворит. Ерлінг Холанд, найкращий бомбардир попередньої Ліги чемпіонів. І цим все сказано. Такі люди витягують за собою навіть тоді, коли ви пропускаєте по 3 за матч. Від старту сезону провів за клуб і збірну 9 матчів, лише у двох з яких промовчав: 13 голів забив сам, ще 4 рази асистував партнерам.

Як не дивно, але FiveThirtyEight бачить фаворитом на завоювання першого місця Аякс (46%). У Борусії на 8% менше. Десь таке ж співвідношення на вихід у плей-офф (78% на амстердамців і 72% на дортмундців). Спортінг – така собі темна конячка (40% на прохід). Все ж погані команди чемпіонат Португалії не виграють. Питання, чи зможе Лісабон підтвердити свої амбіції. Наразі йде дуже важко: нічия з аутсайдером, мирова з Порту в більшості. Ну, а Бешикташ вважають 5 найбільшим аутсайдером (всього 10% на вихід в 1/8).

Група D: Реал Мадрид, Інтер Мілан, Шахтар Донецьк, Шериф

Усі ті самі, не враховуючи Вернидуба. Минулоріч три головні фаворити групи вже зійшлися в одній групі. Тоді Шахтар двічі бив Реал, але поразки від гладбахської Борусії змушували грати на нічию з Інтером, аби зберегти синицю в руках – третє місце, а з ним і путівку в Лігу Європи. Якщо вже Інтер з Конте, Хакімі та Лукаку не зміг нічого вдіяти з донеччанами, то що казати про нинішню версію з Індзагі та Джеко! Принаймні так хотілося б думати. Насправді заміну міланці знайшли дуже якісну, як на нинішній період відвертої економії.

Троє італійських тренерів, які прийшли перед стартом поточного сезону, та ще українець в одній групі. Цікаво, чи не так? Чекаємо якісних матчів, битву тактик і чимало голів. Реал втратив дует основних центрбеків і Зідана. На думку The Athletic, навіть у тренерському плані Мадрид здав. Усе-таки Анчелотті за 4 роки в Наполі та Евертоні відвик від боротьби за серйозні завдання. Пуччо готовий зробити ризиковану ставку на те, що Шахтар пройде в 1/8 фіналу. Де Дзербі в Сассуоло виграв лише 1 матч з 6 проти Інтера при 3 поразках. Водночас протистояння із Сімоне Індзагі були доволі рівними: по 2 перемоги (виграв і попередню дуель на виїзді 2:0), поразки і нічиї за 3 сезони в Серії А.

Букмекери не вірять у Шахтар (30% на прохід). Реал (89%) та Інтер (82%) виглядають очевидними фаворитами і для FiveThirtyEight. Мадриду навіть дають більше шансів на 1/8, ніж Манчестер Сіті (88%) та Баварії (85%). Інтер замикає топ-5. Вочевидь, вважають не лише Шериф (найнижчі шанси серед усіх команд – суто теоретичні 2%), а й Шахтар відверто прохідними суперниками. Чи вдасться українському тренерові та гравцям посоромити експертів і грандів? Це в будь-якому разі була б гучна сенсація. P. S. Якщо Реал знову не сконфузиться з Шахтарем, Андрій Лунін мав би вийти на 5 чи 6 тур, коли лідер Прімери достроково оформить прохід далі.

Група E: Баварія, Барселона, Бенфіка, Динамо Київ

Ще одна група, де є два очевидні претенденти. За оцінками букмекерів, лідери чемпіонату України мають найменше шансів (6%) на 1/8 ЛЧ після Шерифа та Брюгге (по 4%). Цікаво, що перемогу в групі киян оцінюють як реальнішу (3%), ніж трьох інших аутсайдерів (Мальме, Шерифу і Брюгге не дають більше відсотка). The Athletic не бачить, яким дивом навіть Барселона могла б посунути Баварію з вершини групи E: вперше за майже 20 років без Мессі, а тут ще й Грізманна віддали, взявши натомість ще менш забивного Де Йонга. Зате експерт згаданого сайту не здивується, якщо Динамо чи Бенфіка здолають каталонців. Відтак Пуччо не заходив би у жодні ставки у цій не такій однозначній групі, як може здаватися.

Окрім, звісно, першого місця Баварії на фініші, в якому важко сумніватися. Для команди Луческу нинішні суперники – складніші, ніж минулого року. Барса ніби й ослабла без Мессі, але також перебудувалася більше під бачення Кумана. Баварія краща за Ювентус, що вже казати за порівняння легендарної Бенфіки і скромного Ференцвароша. Жорже Жезуш – другий найдосвідченіший тренер цієї ЛЧ після наставника киян. А склад португальського гранда, можливо, найглибший зі всіх учасників квартету. FiveThirtyEight дає лісабонцям сумарно вражаючі 88% на 1-3 місця. Після Шахтаря (57%) Яремчука і Ко вважають найреальнішим претендентом на 3 рядок (50%).

Група F: Манчестер Юнайтед, Аталанта, Вільяреал, Янг Бойз

Фактор Роналду – від нього не втік Ньюкасл у першому матчі португальця після повернення в МЮ. Не втече, мабуть, і Янг Бойз, який і від Ференцвароша хапнув 4 голи. Сульшер, ще один великий нелюбитель проводити заміни, тепер має простір для ротації. Кавані, Грінвуд і Роналду на позиції №9 мали б допомогти уникнути минулорічного фіаско. Варан уже став одним з лідерів не тільки в обороні, а й в атакувальній грі. Санчо повинен нарешті прокинутися.

А є ще ж голодний до гри і голів Лінгард і суперасистент Погба – найкращий за гольовими пасами в топ-5 чемпіонатах (7 за 4 тури). Словом, просто чудовисько, а не команда. Букмекери вірять у Манчестер Юнайтед (61% на повну перемогу в групі – більше тільки в Реала та Челсі). FiveThirtyEight вважає "червоних дияволів" 5-6 головним фаворитом групового етапу. Ставте на Баварію, МЮ і когось з парочки Ман Сіті/ПСЖ, що всі троє впевнено виграють групу, закликає The Athletic.

А ось далі цікавіше. Аталанта знову готова показувати фестивальний футбол з купою голів. Вільяреал на правах переможця Ліги Європи хотів би більшого, але на старті чемпіонату Іспанії не вражає через свій нічийний синдром і посуху. У першому ж турі битва команд, одна з яких народжує голи в муках, а інша легко пропускає і намагається компенсувати забитими. Тут уже розрив не такий великий. Однак The Athletic не дає іспанцям і швейцарцям шансів. Команда Маліновського – фаворит і в інших джерел. Чекаємо голів та асистів від Руслана!

Група G: Севілья, РБ Зальцбург, Лілль, Вольфсбург

Найбільш збалансований квартет, де кожен цілком здатен завершити як на 1, так і на останньому місці. Гурвеннек не зміг зберегти чемпіонську спадщину Гальтьє. Дуже важкий старт Лілля наштовхує на сумні прогнози: букмекери пророкують боротьбу з Ред Буллом за Лігу Європи. Австрійці, до слова, з новим головним тренером виносять усіх у своїй Бундеслізі. І байдуже, що для 33-річного Маттіаса Яйссле це перша самостійна робота з клубом елітного дивізіону! Система РБ працює на всі 100. Потренувавшись на юніорах з німецького та австрійського Ред Булла, а також команді другого дивізіону, видав божевільний старт.

Зальцбург виграв усі 10 матчів поточного сезону, а також бив Атлетіко і Барселону під час міжсезоння. Формально в більшості котирувань австрійців вважають аутсайдерами групи. І тільки FiveThirtyEight вважає шанси Ред Булла та Вольфсбурга посісти 2 місце рівними (по 54%). The Athletic без тіні сумніву просуває ставку на лідерство Севільї за підсумками 6 турів. Силу команди Лопетегі поки оцінити важко – не було жодного суперника з верхньої половини таблиці Прімери. Але тут теж маємо інтригуюче зіткнення орієнтованої на атаку яскравої банди проти іспанців, які не проти засушити.

Група H: Челсі, Ювентус, Зеніт, Мальме

The Athletic не відчуває жодних вагань, хто тут переможе. Чинні чемпіони Європи стали ще сильнішими з приїздом Лукаку. Більшим фаворитом, ніж Челсі (62% на тріумф у групі, 91% на прохід в 1/8), букмекери вважають лише Реал (65% і 93%). З другим місцем теж усе більш ніж очевидно. Ювентус, звісно, послабив відхід Роналду, але Аллегрі, Кін і Локателлі здатні якоюсь мірою його компенсувати. Значно цікавішою видається боротьба за "бронзу".

Мальме, де тренує 45-річний легенда Мілана Йон Даль-Томассон, вважаю, цілком може всіх здивувати. Як мінімум Зеніт Ракицького, в якого вже 2 гольові паси в сезоні. Шведи, щоправда, виграли лише 1 матч з останніх 5 у чемпіонаті, опустившись на 4 рядок. Але і Зеніт показав, що здатен на рівному місці віддавати очки. За давньою традицією, яку мають дуже добре пам'ятати Шахтар і Динамо, вдома Мальме – машина, що пройшлася по Пластуну та Джеррарду, а в чемпіонаті Швеції програла лише раз за 2 роки (ще й на 90+9 хвилині через пенальті, граючи в меншості).

Матч туру – ностальджі імені Шеви і 2:8

Ліверпуль проти Мілана. Два фінали Ліги чемпіонів. Стамбульске божевілля 2005-го з 0:3 у 3:3 та перемогою над Шевченком і компанією. Реванш 2 роки потому. Від згадки цих матчів не втекти, хоча статус Мілана відтоді дуже підупав. Цей матч на десерт, 15 вересня. Ну, а у вівторок, 14-го, якщо для нас головний двобій у Києві, то для Європи – спроба реваншу Барселони за приниження 2:8 у чвертьфіналі Ліги чемпіонів 2019/20. Топові вивіски з самого 1 туру, цього хочемо!

ПСЖ хоча б з Мессі виграє ЛЧ, або Хто стане найкращим бомбардиром?

Парижани все ще страждають від травм зіркових виконавців і є великим невідомим на стадії плей-офф. Для букмекерів вони є найбільш очевидним переможцем фіналу Ліги чемпіонів 2022. Далі йде Манчестер Сіті, а зі ще більшим відривом Баварія і Челсі. Замикають топ-6 фаворитів Ліверпуль і Манчестер Юнайтед. Словом представник АПЛ математично і на папері має найбільше шансів тріумфувати. Саме ризиковану ставку на мюнхенців The Athletic вважає найцікавішою. А ось FiveThirtyEight вважає, що історія і традиції просто так не купиш. ПСЖ відправляють на 10 місце з шансами виграти ЛЧ у жалюгідні 3 відсотки.

Роналду (в букмекерів на рівні з Лукаку, до речі) поступається Холанду, Лєвандовскі та навіть Мессі як претендент на "Золотий бутс" турніру. Але тут Пуччо теж радить ризикувати. Мовляв, в МЮ вся команда творців буде заточена на одного бомбардира більше, ніж будь-де в іншому місці. А склад групи манкуніаців сприяє перспективам наколотити чимало голів уже за перші 6 турів, отримавши важливу стартову перевагу.