Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне сравнил себя со своим одноклубником Александром Зинченко в беседе с вингером Филом Фоденом.

На клубном Youtube-канале "горожан" появился ролик с участием де Брюйне и Фодена. На нем представители Сити пытались отгадывать своих партнеров, имея лишь статистические данные FIFA 22.

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При попытке выяснить, кто же спрятан за очередной карточкой, Кевин сравнил себя с Александром. "Зина не быстрее меня", – сказал де Брюйне, реагируя на цифры. Фил Фоден парировал: "Это же FIFA". Но игроки не угадали – это были данные не украинца, а Кайла Уокера.

К слову, в нынешнем сезоне Александр Зинченко не может похвастаться солидным игровым временем – в его активе лишь 55 минут в двух поединках АПЛ. Потенциальный шанс сыграть наш универсал будет имет завтра, 15 сентября, в поединке Лиги чемпионов против РБ Лейпциг.

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