"Чи небезпечно фокусуватись на Мессі перед матчем з РБ Лейпциг? Абсолютно. Найскладнішою грою для нас буде перша – проти РБ Лейпциг. Це найважливіша гра. Я ні секунди не думаю про ПСЖ. Команди, з якими нам доведеться зустрітися в групі, дуже непрості.

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РБ Лейпциг досягнув прогресу в Німеччині. Баварію не зупинити, але постійно бути то другими, то третіми там, борючись з Борусією Дортмунд, – для нас це буде хороший тест. І важливо грати так, як ми грали в суботу (проти Лестера, – прим.)", – наводить слова Гвардіоли Sky Sports.

До слова, Манчестер Сіті зустрінеться з РБ Лейпциг вже 15 вересня, початок зустрічі о 22:00. Також у групі A опинились ПСЖ та Брюгге.

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