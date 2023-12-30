Екс-форвард збірної України Євген Селезньов став на захист Олександра Зінченка, який потрапив в опалу після двох останніх турів АПЛ.

"Зінченко моя близька людина, він акуратист, перфекціоніст. Завжди грає на команду. Щодо останніх матчів, усі ми в житті помиляємося. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Саня – просто красень, жодного питання в мене до його гри ніколи не виникало.

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Експерти завжди накидаються, якщо щось не подобається. Зінченко не долар, євро чи гривня, щоб усім подобатися. Сані не потрібно звертати увагу на хейт і рухатися до своєї мрії. Усе буде добре.

Я під час своєї ігрової кар'єри завжди відповідав експертам на критику, але Зінченку так робити не треба. Він з іншого покоління і мудріший, ніж я. Нехай працює на своє ім'я і все буде добре. Бажаю йому успіхів і завоювати чемпіонство з Арсеналом", – сказав Селезньов у коментарі Sport Express.

Нагадаємо, після невдалих матчів проти Ліверпуля і Вест Хема Зінченко піддався критиці з боку фанатів і експертів – дехто навіть натякав, що невпевнена гра українця може завадити "канонірам" у боротьбі за золото АПЛ.

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