"Зинченко мой близкий человек, он аккуратист, перфекционист. Всегда играет на команду. Относительно последних матчей, все мы в жизни ошибаемся. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Саня – просто красавец, ни одного вопроса у меня к его игре никогда не возникало.

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Эксперты всегда набрасываются, если что-то не нравится. Зинченко не доллар, евро или гривна, чтобы всем нравиться. Сане не нужно обращать внимание на хейт и двигаться к своей мечте. Все будет хорошо.

Я во время своей игровой карьеры всегда отвечал экспертам на критику, но Зинченко так делать не надо. Он из другого поколения и мудрее, чем я. Пусть работает на свое имя и все будет хорошо. Желаю ему успехов и завоевать чемпионство с Арсеналом", – сказал Селезнев в комментарии Sport Express.

Напомним, после неудачных матчей против Ливерпуля и Вест Хэма Зинченко подвергся критике со стороны фанатов и экспертов – некоторые даже намекали, что неуверенная игра украинца может помешать "канонирам" в борьбе за золото АПЛ.

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