"Буду чесний з вами, адже я бачив Зінченка не тільки в цій грі, а це була важлива гра. Я думаю, що він може коштувати Арсеналу перемоги в Прем'єр-лізі. Ось наскільки це серйозна проблема.

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Я не критикую його, кажучи, що він жахливий гравець, тому що це не так. Він грав за Манчестер Сіті, він уже робив це раніше. Він, звісно, зробив це в Арсеналі, і часом його важко критикувати, коли думаєш про те, через що йому та його родині довелося пройти за останні півтора року. Але якщо судити з футболу і того, що я бачив, я думаю, що він – проблема для Арсенала.

Якщо говорити про комунікацію, то вона є абсолютно ключовою між лівим захисником і центральним півзахисником. Я не думаю, що комунікація між Зінченком і двома центральними півзахисниками перебуває на хорошому рівні. Іноді це складно побачити по телевізору, але коли ти перебуваєш на грі, ти це бачиш. Все, що потрібно, – це подивитися через праве плече на лівого центрального півзахисника, і я не думаю, що він робить це дуже добре.

Я думаю, що йому важко в ситуації сам на сам, тому що йому не вистачає швидкості. Коли Салах змістився назад під ліву ногу, а я думаю всі знали, що він це зробить, тому що це його улюблена нога, ви не повинні виставляти ногу. Якщо ти виставляєш праву ногу, щоб спробувати відібрати м'яч у Салаха, це говорить про те, що ти не хочеш захищатися", – цитує Грея talkSPORT.

Нагадаємо, у дуелі лідерів АПЛ Арсенал і Ліверпуль розійшлись миром (1:1). Свій гол ліверпульці забили з флангу Зінченка – Салах обіграв українця та пробив у ближній кут.

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