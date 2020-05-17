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Зінченко може позбутися конкурента – Манчестер Сіті роздумує над мегаобміном з РБ Лейпциг

10:35 239 Читать на русском
Зінченко може позбутися конкурента – Манчестер Сіті роздумує над мегаобміном з РБ Лейпциг
Хосеп Гвардіола та Олександр Зінченко / ФК Манчестер Сіті

Чемпіони Англії прагнуть підписати захисника РБ Лейпциг Дайота Упамекано. Частиною угоди може стати Анхеліньо, права на якого належать Ман Сіті.

Центральний захисник РБ Лейпциг Дайот Упамекано привернув увагу багатьох топ-клубів, серед яких опинився і Манчестер Сіті. Німці не планують відпускати 21-річного гравця за безцінь, а вимагатимуть серйозну компенсацію.

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Козирем "містян" у перемовинах з РБ Лейпциг може стати Анхеліньо. Іспанець взимку переїхав у Німеччину на правах оренди – Лейпциг не проти викупити лівого захисника, але вважає завищеною прописану суму в контракті (26 млн фунтів). Ман Сіті, у свою чергу, готовий відпустити конкурента Зінченка задля підписання Упамекано, повідомляє Manchester Evening News.

Якщо такий обмін відбудеться, то з конкурентів українця в Манчестері залишиться лише Бенжамен Менді.

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