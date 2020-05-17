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Зинченко может избавиться от конкурента – Манчестер Сити размышляет над мегаобменом с РБ Лейпциг

10:35 101 Читати українською
Зинченко может избавиться от конкурента – Манчестер Сити размышляет над мегаобменом с РБ Лейпциг
Хосеп Гвардиола и Александр Зинченко / ФК Манчестер Сити

Чемпионы Англии стремятся подписать защитника РБ Лейпциг Дайота Упамекано. Частью сделки может стать Анхелиньо, права на которого принадлежат Манчестер Сити.

Центральный защитник РБ Лейпциг Дайот Упамекано привлек внимание многих топ-клубов, среди которых оказался и Манчестер Сити. Немцы не планируют отпускать 21-летнего игрока за бесценок, а будут требовать серьезную компенсацию.

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Козырем "горожан" в переговорах с РБ Лейпциг может стать Анхелиньо. Испанец зимой переехал в Германию на правах аренды – Лейпциг не прочь выкупить левого защитника, но считает завышенной прописанную сумму в контракте (26 млн фунтов). Ман Сити, в свою очередь, готов отпустить конкурента Зинченко для подписания Упамекано, сообщает Manchester Evening News.

Если такой обмен состоится, то из конкурентов украинца в Манчестере останется только Бенжамен Менди.

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