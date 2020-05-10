Манчестер Сіті полює на Мішу

Хосеп Гвардіола особисто зацікавлений у тому, аби молода зірка французького футболу Едуард Мішу перебрався на Туманний Альбіон.

Півзахисник французького ПСЖ Едуард Мішу найближчим часом може змінити клуб, повідомляє видання Sky Sports.

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17-річного хавбека особисто хоче бачити у складі Манчестер Сіті іспанський наставник "містян". Англійці готові зробити пропозицію французькому клубу вже зараз і викупити зіркового тінейджера, якому залишився рік за контрактом. Якщо ПСЖ не піде на запропоновані умови – команда Зінченка спробує підписати його вільним агентом в 2021 році.

Цікаво, що у Франції Едуарда називають "новим Верратті" через манеру гри, адже він, так само як і його зірковий одноклубник, добре розпочинає атаки з глибини і старанно відпрацьовує в обороні.

До слова, на Мішу вже не перший рік полюють топ-клуби Англії, Іспанії та Італії, серед яких називають також Барселону та Ювентус. Півзахисник виступає за ПСЖ U-19 і збірну Франції U-17.

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