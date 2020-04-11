Зінченко і ще 4 сенсаційні трансфери Манчестер Сіті – вони вщент зруйнували очікування

Олександр Зінченко потрапив у своєрідний рейтинг Manchester Evening News. На думку британського видання, успішність трансферу гравця збірної України не міг передбачити практично ніхто.

Зінченко падає в ціні, як і безліч інших футболістів планети. Та саме в Манчестері під керівництвом Пепа Гвардіоли Олекс зріс на десятки мільйонів євро, за версією того ж Трансфермаркт. Важко повірити, але з моменту його переходу вже минуло майже 4 роки. Журналіст MEN Саймон Байковскі уклав рейтинг топ-5 гравців Ман Сіті, які в епоху каталонського наставника відзначилися значно більшим впливом на гру, ніж будь-хто міг очікувати. Серед цих найбільших хітів минулого знайшлося місце і для українця.

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Недарма Гвардіола приписував аж 80% клубних успіхів команді скаутів. Однак неважко придбати таких гравців, як Емерік Ляпорт чи Родрі за великі гроші, аби вони трансформували і зробили досконалішою твою гру. Мистецтвом ж було підписання тих гравців, від яких не очікували такого великого внеску. Вони росли і росли з кожним днем, компенсуючи шалені трансферні невдачі, де на протилежному полюсі опинилися такі коштовні невдахи, як Ельякім Мангала чи Вілфрід Боні.

Олександр Зінченко (ціна в 1,7 млн фунтів, 2016)

Наш футболіст прибув у перше трансферне вікно Гвардіоли в Манчестері. Перспективного таланта придбали на фоні його виступів на Євро-2016, де був однією зі світлих плям України. Звісно, 19-річному Зіні довелося змиритися з миттєвою орендою, яку англійський ЗМі називає "пересічною". Зрештою, ПСВ був не дуже зацікавлений у підготовці гравця, який не належав нідерландському клубові. Сіті виявляв готовність до повноцінного продажу українця декілька разів. Скажімо, з радістю прийняли б пропозицію Наполі вже наступного літа.

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Зінченко не просто залишився, а й добряче попрацював, щоб прорізати свій шлях у команду Пепа. Однак ще через рік манчестерські боси охоче погодилися на варіант продажу за 16 мільйонів фунтів у Вулверхемптон. Олександр відмовився і зробив лівий фланг оборони своїм, вигравши конкуренцію завдяки постійним мукам значного дорожчого Бенжамена Менді з травмами. Як нагорода за його працю – 5-річний контракт для півзахисника збірної України, підписаний минулого червня. "Одна з найбільш вигідних покупок Сіті", – розкішний вердикт від манчестерського видання.

Френк Лемпард (безкоштовно, 2014)

Від легендарного півзахисника збірної Англії ніколи не очікували чогось значно більшого, ніж тренуватися в рамках підготовки до вояжу в МЛС, де його чекав Нью-Йорк Сіті, в якого ті самі власники. Лемпс запевняв, що не хоче грати за інший клуб АПЛ після великої кар'єри в Челсі. Період у Манчестер Сіті мав стати лише підготовчим до переїзду в США, натомість у дебютній же грі Френк став джокером, забивши вирішальний гол у ворота колишніх партнерів після виходу на заміну (1:1).

Настільки швидко став невід'ємною складовою планів Мануеля Пеллегріні, що Сіті запропонував йому ще один короткостроковий контракт після січня. Відтак дебют в МЛС було затримано, наразивши гравця на гнів вболівальників Нью-Йорка. Лемпард встиг забити 8 голів, віддати 4 асисти, добити до 600 матчів у Прем'єр-лізі та завершити сезон капітаном Ман Сіті, де відіграв у підсумку більше матчів, ніж у Штатах.

Кевін де Брюйне (54 млн фунтів, 2015)

Можна сперечатися, чи може рекордний трансфер мати більший вплив, ніж очікували, але він все одно став тим, хто змінює гру. Хоча тоді, 5 років тому, трансфери Сіті сприймали так, ніби в них все ще більше грошей, ніж сенсу. Де Брюйне, який приходив із Вольфсбурга, коштував на 16 мільйонів більше за Стерлінга, вирваного з Ліверпуля. Утім, Кевін уже в перший сезон виглядав блискуче, а під орудою Гвардіоли його гра перейшла на рівень іншої планети.

MEN вважає, що Де Брюйне, поза всякими сумнівами, втретє з п'яти спроб візьме нагороду "Гравець року" в Ман Сіті (хоч і провів більшу частину минулого року травмованим), коли цей сезон врешті-решт закінчується. Бельгійський півзахисник став найкращим прикладом того, як "блюз" витрачали гроші правильним чином. Адже ті, хто раніше насміхалися над сумою його трансферу, потім кусали лікті, що не виявилися настільки кмітливими, як Сіті.

Аарон Муй (безкоштовно, 2016)

Долі Зінченка австралієць не повторив, так і не зігравши жодного матчу в Ман Сіті Гвардіоли. Зате Муй залишається яскравим прикладом для тих, хто хоче використати мережу City Football Group. Як і українець, відразу ж пішов в оренду у 2016 році. Аарон обрав Хаддерсфілд, який тоді грав у Чемпіоншипі. У команді Девіда Вагнера він сяяв, а наслідком цього стала путівка в АПЛ, що здивувала багатьох.

"Тер'єри" були захоплені настільки, що викупили контракт хавбека за 10 мільйонів фунтів. Муй вразив ще й Брайтон, куди перейшов через декілька років. Було зроблено чимало помилок щодо гравців, яких привезли в Манчестер подібним чином, але Аарон – це зразок для будь-якого честолюбного новачка, який прагне взяти своє.

Фабіан Делф (8 млн фунтів, 2015)

Його підписали у те ж трансферне вікно, що де Брюйне і Стерлінга. Не відіграв такої ролі, як згаданий дует, але все одно став важливішим, ніж виглядав на старті. Інші подібні трансфери, як-то Скотт Сінклер з Суонсі та Джек Родвелл з Евертона, не справили враження. Тож на їхньому фоні вигідно виділявся екс-капітан Астон Вілли, хоч переважно його роль зводилася до збільшення глибини складу, аби Яя Туре, Джеймс Мілнер і Фернандінью могли відпочити.

Згодом кар'єра Делфа трансформувалася завдяки травмі Менді у 2017 році. Фабіан став вагомою деталлю Сіті, який бив рекорд за рекордом, а в останні сезони завойовував 2 поспіль титули чемпіонів. Як показали документальний фільм від Amazon і поточний сезон – це ще й безцінна частина роздягальні, за яку майже відбили гроші влітку.

Зінченко – лідер і креативний центр збірної України, завдяки його прогресу нас вважають темною конячкою Євро