Арсенал прагне активізувати свої зусилля на підписанні Педру Нету – правого вінгера Вулверхемптона. Про це повідомляє FootballTransfers.

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Мікель Артета був проінформований керівництвом, що у разі відсутності продаж чи оренд Арсенал матиме обмежений бюджет на зимове трансферне вікно. Раніше повідомлялося, що пріоритетною ціллю лондонців був форвард Брентфорда Айвен Тоуні.

Втім, якщо в січні доведеться обирати між ним і Нету, тренер "канонірів" зробить ставку на португальця. Мікель Артета є давнім шанувальником його таланту, а крім того необхідно зменшити навантаження на Букайо Сака. До своєї травми у матчі з Лансом той виходив у основі у 87 матчах АПЛ поспіль.

Арсенал оцінює Нету в 40 млн фунтів стерлінгів. На даному етапі відомо, Вулверхемптон бажає отримати за свого лідера 70 мільйонів. Айвен Тоуні, згідно з інформацією інсайдерів, обійдеться "гармашам" значно дорожче.

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