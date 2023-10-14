Мудрик і Судаков знову можуть опинитися в одному клубі / Сайт Шахтаря

На 21-річного півзахисника претендує не лише Ювентус, інформує TeamTalk.

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Туринців найчастіше пов'язували зі Судаковим, однак в черзі також стоять кілька грандів АПЛ. Йдеться про Ман Сіті, Челсі та Арсенал. Михайло Мудрик і Олександр Зінченко дали дуже хорошу рекомендацію своєму земляку. Не проти запросити колишнього підопічного і Роберто Де Дзербі, який успішно тренує Брайтон.

Додамо, що у нинішньому сезоні Судаков провів 8 матчів та оформив 2 голи. Скаути англійських клубів нібито приходили оцінити хавбека у поєдинку ЛЧ проти Антверпена. Сам Георгій наразі зберігає спокій, маючи контракт з Шахтарем до 2028 року.

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