Арсенал стремится активизировать свои усилия по подписанию правого вингера Вулверхэмптона – Педру Нету. Об этом сообщает FootballTransfers.

Ман Сити, Арсенал и Челси готовы побороться за Судакова – Зинченко и Мудрик в роли "агентов"

Микель Артета был проинформирован руководством, что в случае отсутствия продаж или аренд Арсенал будет иметь ограниченный бюджет на зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что приоритетной целью лондонцев является форвард Брентфорда Айвен Тоуни.

Впрочем, если в январе придётся выбирать между ним и Нету, тренер "канониров" сделает ставку на португальца. Микель Артета является давним поклонником его таланта, а кроме того необходимо уменьшить нагрузку на Букайо Сака. До своей травмы в матче с Лансом тот выходил в основе в 87 матчах АПЛ подряд.

Арсенал оценивает Нету в 40 млн фунтов стерлингов. На данном этапе известно, Вулверхэмптон желает получить за своего лидера 70 миллионов. Айвен Тоуни, согласно информации инсайдеров, обойдется "пушкарям" значительно дороже.

Азар закрыл провальную десятку с Шевченко – Барселона, Реал и гранды АПЛ, совершившие худшие трансферы за все деньги