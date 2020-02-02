Зінченко міг продовжити кар’єру в Зеніті

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко розповів, що міг продовжити кар’єру у російському топ-клубі.

"Манчестер Сіті відстежував мене довгий час. Скаутська робота там на дуже високому рівні. Вони відстежують футболістів з 15 років. Багато хто думає, що вони переглянули кілька матчів, сподобався хлопчик, і вони його тут же відбирають.

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Ні. Вивчається все. Все твоє життя поза футболом. Яким є твій спосіб життя, хто твоє оточення і багато іншого. Вони дізнаються про тебе все, і ти навіть не розумієш, як. Я минулого сезону був травмований, сидів на трибуні, там був скаут, він говорить мені: "О, я пам'ятаю тебе, твій період з 15 років".

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Чи хтось цікавився мною окрім "містян"? Основні пропозиції були від Зеніта і Манчестер Сіті. Зацікавленість була і з боку інших клубів. Але я їх не називаю. Кажу про пропозиції, які лежали на столі керівництва Уфи", – сказав Зінченко в інтерв’ю виданню НВ.

Нагадаємо, у поточному сезоні Зінченко зіграв за Манчестер Сіті 15 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол. До англійського клубу Олександр перебрався у 2016 році з російської Уфи.

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