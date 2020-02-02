toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТИКО ДИНАМО КИЕВ ЗИМНИЕ СБОРЫ

Зинченко мог продолжить карьеру в Зените

12:43 45 Читати українською
Зинченко мог продолжить карьеру в Зените
Александр Зинченко / Фото из открытых источников

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что мог продолжить карьеру в российском топ-клубе.

"Манчестер Сити отслеживал меня долгое время. Скаутская работа там на очень высоком уровне. Они отслеживают футболистов с 15 лет. Многие думают, что они просмотрели несколько матчей, понравился мальчик, и они его тут же отбирают.

Зинченко: Не люблю смотреть футбол

Нет. Изучается все. Вся твоя жизнь вне футбола. Каков твой образ жизни, кто твое окружение и многое другое. Они узнают о тебе все, и ты даже не понимаешь как. Я в прошлом сезоне был травмирован, сидел на трибуне, там был скаут, он говорит мне: "О, я помню тебя, твой период с 15 лет".

Зинченко назвал главную причину, которая мешает украинцам адаптироваться в иностранных чемпионатах

Интересовался ли кто-то мной кроме "горожан"? Основные предложения были от Зенита и Манчестер Сити. Заинтересованность была и со стороны других клубов. Но я их не называю. Говорю о предложениях, которые лежали на столе руководства Уфы", – сказал Зинченко в интервью изданию НВ.

Напомним, в текущем сезоне Зинченко сыграл за Манчестер Сити 15 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. В английский клуб Александр перебрался в 2016 году из российской Уфы.

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і українця – головне про трансфери зими 2020

blog_ava
Ювентус запланировал трансферную бомбу на лето – на прицеле лидер Ливерпуля
11:10
319
Теги
Англия Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Манчестер Сити Трансферы Украинцы за рубежом Александр Зинченко Александр Зинченко Манчестер Сити Манчестер Сити Зенит Зенит Уфа Уфа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
28
мин
Ювентус
13:30
Фиорентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук