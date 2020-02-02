Зинченко мог продолжить карьеру в Зените

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что мог продолжить карьеру в российском топ-клубе.

"Манчестер Сити отслеживал меня долгое время. Скаутская работа там на очень высоком уровне. Они отслеживают футболистов с 15 лет. Многие думают, что они просмотрели несколько матчей, понравился мальчик, и они его тут же отбирают.

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Нет. Изучается все. Вся твоя жизнь вне футбола. Каков твой образ жизни, кто твое окружение и многое другое. Они узнают о тебе все, и ты даже не понимаешь как. Я в прошлом сезоне был травмирован, сидел на трибуне, там был скаут, он говорит мне: "О, я помню тебя, твой период с 15 лет".

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Интересовался ли кто-то мной кроме "горожан"? Основные предложения были от Зенита и Манчестер Сити. Заинтересованность была и со стороны других клубов. Но я их не называю. Говорю о предложениях, которые лежали на столе руководства Уфы", – сказал Зинченко в интервью изданию НВ.

Напомним, в текущем сезоне Зинченко сыграл за Манчестер Сити 15 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. В английский клуб Александр перебрался в 2016 году из российской Уфы.

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