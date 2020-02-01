Зінченко назвав головну причину, яка заважає українцям адаптуватися в закордонних чемпіонатах

Український легіонер у складі Манчестер Сіті Олександр Зінченко розповів про труднощі адаптації до життя в Англії.

"Що таке ключ до Європи? Це перш за все мова. Для багатьох це нездоланний бар'єр. У тебе тут немає стільки друзів, скільки вдома. Інший рівень футболу.

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Ти прийшов – ніхто тебе не знає. Ти все повинен доводити спочатку, з першого дня, як це було зі мною в Манчестер Сіті.

Ну добре, ти футболіст з академії футболу Шахтаря. Але ж футболістів з академій лондонського Арсеналу чи Челсі, з Лестера тут чимало. А тут прийшов я – ноунейм. Це психологічно дуже складно. Дуже. Тепер я адаптувався. Англійська – на ній на побутовому рівні я говорив ще в школі", – розповів Зінченко в інтерв’ю виданню НВ.

Нагадаємо, у поточному сезоні Зінченко зіграв за Манчестер Сіті 15 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол.

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