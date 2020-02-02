toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТІКО ДИНАМО ЗИМОВІ ЗБОРИ

Зінченко: Взагалі не люблю дивитися футбол

10:55 138 Читать на русском
Зінченко: Взагалі не люблю дивитися футбол
Олександр Зінченко / Манчестер Сіті

Найдорожчий гравець збірної України Олександр Зінченко здивував прихильників ставленням до перегляду футбольних трансляцій.

"Я взагалі не люблю дивитися футбол. Його і так занадто багато в моєму житті. Я дивлюся лише деякі матчі. У мене свій футбол, на якому я повністю сфокусований.

Зінченко назвав головну причину, яка заважає українцям адаптуватися в закордонних чемпіонатах

На кілька тижнів під час відпустки важливо і зовсім відключитися від футболу, жити чимось іншим, щоб ось ця оболонка емоцій спустошувалася для нових емоцій. Інакше ти просто вигориш і твоя ефективність буде низькою", – сказав Зінченко в інтерв’ю виданню НВ.

Нагадаємо, у поточному сезоні Зінченко зіграв за Манчестер Сіті 15 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол.

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і українця – головне про трансфери зими 2020

blog_ava
Неймар радикально змінив зачіску – такого кольору на голові бразильця фанати ще не бачили
06:00
1043
Теги
Українці за кордоном Легіонерський хліб Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Олександр Зінченко Олександр Зінченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
20
хв
Леганес
13:00
Реал Сосьєдад
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук