Зінченко: Взагалі не люблю дивитися футбол

Найдорожчий гравець збірної України Олександр Зінченко здивував прихильників ставленням до перегляду футбольних трансляцій.

"Я взагалі не люблю дивитися футбол. Його і так занадто багато в моєму житті. Я дивлюся лише деякі матчі. У мене свій футбол, на якому я повністю сфокусований.

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На кілька тижнів під час відпустки важливо і зовсім відключитися від футболу, жити чимось іншим, щоб ось ця оболонка емоцій спустошувалася для нових емоцій. Інакше ти просто вигориш і твоя ефективність буде низькою", – сказав Зінченко в інтерв’ю виданню НВ.

Нагадаємо, у поточному сезоні Зінченко зіграв за Манчестер Сіті 15 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол.

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