Сьогодні о 20:00 розпочнеться матч Ноттінгем Форест і Ліверпуля, однак потенційні шляхи команд вже відомі.

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Півфінальні пари Кубка Англії 2021/22:

Манчестер Сіті – Ноттінгем Форест/Ліверпуль;

Челсі – Крістал Пелас.

Півфінали відбудуться 16, 17 квітня на легендарному Вемблі. Минулорічним переможцем Кубка Англії був Лестер, який вже завершив свої виступи у поточному розіграші.

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