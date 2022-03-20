Зінченко має всі шанси зійтися з Ліверпулем, лондонське дербі для Челсі – підсумки жеребкування півфіналів Кубка Англії
20 березня 20:00 - Читать на русском
Футбольна асоціація заздалегідь провела жеребкування майбутніх пар 1/2 фіналу Кубка Англії.
Сьогодні о 20:00 розпочнеться матч Ноттінгем Форест і Ліверпуля, однак потенційні шляхи команд вже відомі.
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Півфінальні пари Кубка Англії 2021/22:
Манчестер Сіті – Ноттінгем Форест/Ліверпуль;
Челсі – Крістал Пелас.
Півфінали відбудуться 16, 17 квітня на легендарному Вемблі. Минулорічним переможцем Кубка Англії був Лестер, який вже завершив свої виступи у поточному розіграші.
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