Саутгемптон і Манчестер Сіті зустрічалися у 1/4 фіналу Кубка Англії 2021/22 (1:4). Рахунок і огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Олександр Зінченко дещо несподівано опинився в резерві. Українець не грав у минулому матчі АПЛ проти Крістал Пелас, а поєдинок попередньої стадії Кубка Англії проти Пітерборо провів повністю. Втім, Хосеп Гвардіола вирішив довірити лівий фланг оборони Жоау Канселу, а українець розпочав гру в запасі.

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Ман Сіті останні два матчі завершив нульовими нічиїми. Якщо зустріч ЛЧ проти Спортінга не мала великого значення (команда Гвардіоли де-факто гарантувала собі чвертьфінал ще в першій грі, вигравши 5:0), то осічка з Крістал Пелас дозволила Ліверпулю скоротити відставання до одного очка. Відповідно, на сьогоднішню кубкову дуель проти середняка АПЛ Гвардіола виставив бойовий склад (хіба що за винятком Едерсона та Діаша).

Перший гострий момент створили господарі. Шейн Лонг у чужому штрафному пішов одразу на трьох суперників, але втратив момент для удару. Тут же Стерлінг крутив у дальній кут – Форстер у стрибку забрав м'яч. Знову класний обмін моментами. Стерлінг пробив повз ближній кут метрів з семи, а на 10-й хвилині Армстронг після пасу Ромеу покотив повз Стеффена і влучив у стійку!

Розплата прийшла дуже швидко – Сіті повів вже на 12-й хвилині. Джек Стівенс не зміг вибити м'яч, Жезус одразу віддав на Стерлінга, а Рахім не без допомоги рикошету пробив Форстера.

Гості після забитого гола захопили м'яч під свій контроль, але "святі" періодично вибігали в контратаки. Найкращий шанс був у Армстронга, який після передачі Лонга пробив вище. Сіті вичекав свій черговий момент і ледь не подвоїв рахунок. Канселу прострілив у штрафний, а Форстер дивовижним чином зреагував на удар Гюндогана фактично впритул. Добити завадив захисник.

Підопічні Хаззенхюттля могли відігратися перед свистком на перерву, однак Стеффен обрав правильну позицію та забрав м'яч після удару Ромеу. Втім, перша половина гри таки завершилася рівновагою на табло. На останніх секундах тайму Ляпорт зрізав м'яч у власні ворота! Саутгемптон відігрався хоч і курйозно, але заслужено – на свій гол господарі награли.

A cruel deflection off of @Laporte sees the ball end up in his own goal.#EmiratesFACup pic.twitter.com/6aVSbIsEGq — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 20, 2022

На старті другого тайму Канселу виконав ефектний навіс шведою, однак де Брюйне і Родрі не змогли спрямувати м'яч у сітку. Ще один удар бельгійця – вище. У господарів міг забивати Лонг, який не обробив м'яч і втратив шанс вийти на порожні ворота.

Одразу після цього команда Гвардіоли знову вийшла вперед. Жезус заробив пенальті, який реалізував Де Брюйне. Форстер вгадав, проте до м'яча не дотягнувся.

"Святі" відповіли ефектним розіграшем кутового, який завершував Армстронг – м'яч не пролетів крізь частокіл ніг захисників. Гвардіола кинув у бій Мареза та Фодена, а Зінченко продовжував спостерігати за грою з лави запасних.

Господарі влаштували штурм, і Стеффен врятував після удару Ельюнуссі. Гості цинічно покарали Саутемптон за нереалізацію – на 75-й хвилині Фоден з лінії штрафного поклав м'яч у дальній кут. Асист в активі де Брюйне. Буквально тут же все стало зрозуміло. Марез після пасу Гюндогана поклав м'яч у ближню шістку. Заміни Гвардіоли спрацювали – Марез із Фоденом забили та зняли усі питання.

Олександр Зінченко на 82-й хвилині замінив Жоау Канселу. Також вийшли і Фернандінью з Аке. Українець міг взяти участь у гольовій атаці, однак Стерлінг не зумів замкнути подачу Гюндогана. Саутгемптон так і не зміг бодай скоротити відставання в рахунку – голи Фодена і Мареза деморалізували господарів. 1:4 – розгромна перемога "містян", але легкою її не назвеш. "Святі" завдали фавориту чимало проблем, але клас гостей виявився вирішальним.

Манчестер Сіті приєднався до Челсі з Крістал Пелас, ставши третім півфіналістом Кубка Англії. Команда Хосепа Гвардіоли продовжує боротьбу за перемогу в трьох турнірах.