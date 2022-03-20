Зинченко имеет все шансы сойтись с Ливерпулем, лондонское дерби для Челси – итоги жеребьевки полуфиналов Кубка Англии
20 марта 20:00 - Читати українською
Футбольная ассоциация заранее провела жеребьевку будущих пар 1/2 финала Кубка Англии.
Сегодня в 20:00 начнется матч Ноттингем Форест и Ливерпуля, однако потенциальные пути команд уже известны.
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Полуфинальные пары Кубка Англии 2021/22:
Манчестер Сити – Ноттингем Форест/Ливерпуль;
Челси – Кристал Пэлас.
Полуфиналы состоятся 16, 17 апреля на легендарном Уэмбли. В прошлом году победителем Кубка Англии был Лестер, который уже завершил свои выступления в текущем розыгрыше.
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