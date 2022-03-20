Віталій Миколенко опинився в запасі, як і перед тим в матчі АПЛ проти Ньюкасла. В основу після дискваліфікації повернувся номінальний правий фулбек Кенні, який і зайняв місце лівого вінгбека. На старті зустрічі дивовижне домінування Евертона, який у чемпіонаті останнім часом показує значно гірші результати і гру, ніж нинішній суперник. Уже на 2 хвилині Кін після подачі штрафного пробивав з ідеальної дистанції в серці штрафного, але не влучив. Згодом Таунсенд створив ще 2 моменти для партнерів і... травмувався. Андрос не міг покинути поле на своїх ногах, і це виглядало дуже серйозно.

Евертон вистраждав перемогу над Ньюкаслом – Миколенко втікає від вильоту з АПЛ, фанат прикував себе до воріт

Michael Olise in the #EmiratesFACup this season:



◎ 4 games

◉ 2 goals

◉ 3 assists



He loves this competition. pic.twitter.com/tioyfqFqqe — Squawka (@Squawka) March 20, 2022

Після швидкої вимушеної заміни лондонці перехопили ініціативу. Спочатку Олісе не вистачило сили удару, але згодом зірка господарів блискуче подав кутовий, а Гуехі скористався бездарною грою захисників Евертона. Матета спокійно розгулює лівим флангом "ірисок" і видає пас у воротарський. Неймовірний промах Заха, уже на 33 хвилині інтрига могла вивітритися.Попри суттєву перевагу за кількістю ударів (8:3), перша влучна спроба ліверпульців прийшла лише на 40 хвилині. Коулмен обікрав Мітчелла на своїй половині та вирізав ідеальний дальній пас. Рішарлісон намагався з носка прошити Батленда, вийшло не дуже сильно.

Захист Лемпарда – посміховисько. Езе без перешкод кидає на хід Заха, а той далі в центр, де також зовсім самотній Матета розстрілює. Олісе створює ще один розкішний момент. Розрізний пас на Матету нівелював лише героїчний підкат Коулмена, який встиг повернутися і підстрахувати своїх центрбеків. Кенні пограв теж небагато. У перерві конкурента Миколенка замінив форвард Калверт-Льюїн. Лемпард відчайдушно кидає всі атакувальні резерви в бій. На лівий край перейшов Холгейт.

Wilfried Zaha has scored 10+ goals in back-to-back seasons for the first time in his career:



◉ 2020/21: 31 games, 11 goals

◉ 2021/22: 27 games, 10 goals



Doubly, doubly good. #EmiratesFACup pic.twitter.com/E1dYJeBrFk — Squawka (@Squawka) March 20, 2022

Олісе після перерви продовжує знущатися і куражитися, накручуючи по 2-3 гравців Евертона в їхньому штрафному. Показали, як активно розминається Миколенко. Тим часом Олісе заробив для суперника першу жовту картку в матчі, змусивши Гордона безпорадно фолити. Нарешті хоч якась подоба відповіді від гостей. Грей покрутився перед штрафним і бахнув – поруч з дальньою стійкою. Холгейт тільки ціною фолу зупиняє черговий рейд Олісе. Цікаво було б подивитися на Миколенка проти цього 20-річного вінгера, якого викликали до молодіжної збірної Франції.

Едуар, який вийшов на заміну, відразу ж створив момент. Олісе пробивав без особливої опіки Холгейта, але перекрутив. Івобі замінив Коулмена, але це мало що змінило. Заха пройшов ледь не всю оборону Евертона і викотив під удар Олісе. М'яч відлетів від стійки, а на добиванні зіграв усе той же Вілфрід. Повний розгром на 79 хвилині. Насамкінець забив навіть опорник Х'юз, який зіграв на добивання після удару Галлахера – обох, звісно ж, ніхто не крив. Абослютно деморалізований жалюгідний захист Евертона. Невже з Миколенком було б гірше?