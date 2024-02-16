– Як проходить відновлення Жезуса, Зінченка, Томіясу, Партея та Сміт-Роу?

– Дехто з них прогресує краще, ніж інші. Сьогодні у нас тренування, дехто з них вже зробив кілька вправ цього тижня. Я впевнений, що завтра ми зможемо повернути кількох з них.

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– Чи виключена участь когось із них у завтрашньому матчі?

– Наразі абсолютно ні. Немає ніяких серйозних проблем з іншими травмами, і Томас Партей прогресує дуже добре, так що, сподіваємося, все буде гаразд. Я не хочу говорити занадто багато, але все виглядає дуже добре, і він вже вийшов на поле", – поділився Артета на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Зінченко пропустив поєдинок з Вест Хемом через ушкодження. Вже завтра "каноніри" зустрінуться з аутсайдером АПЛ, Бернлі, початок гри о 17:00.

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